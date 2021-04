Cancún.- El cantante colombiano Boza, multi premiado gracias a sus más recientes canciones bajo el género urbano, presenta su nuevo sencillo titulado “Ella”, el cual marca una nueva etapa en su carrera. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, desde Panamá, el intérprete y compositor revela sus planes para el resto del año y comparte lo emocionado que está por pisar por primera vez un escenario mexicano, el cual será en Cancún dentro del Ozuna Fest en el mes de noviembre.

“Ella” es el título del nuevo sencillo de BOZA tras el éxito global “Hecha pa 'Mí”, que lo llevó al chart Top 50 Global de Spotify, Top 100 de Apple Music, Hot Latin Tracks de Billboard y Top 50 Viral de Spotify en más de 40 países. (Cortesía)

"Esto es el inicio de un álbum que estoy sacando llamado Bucle que sale a finales de octubre, estaré lanzando un tema cada dos meses, ahorita mismo estoy promocionando el nuevo tema Ella con su video que ya se encuentra en todas las plataformas", relató Boza, quien asegura este nuevo tema está dirigido a las mujeres independientes, solteras y libres que son juzgadas por vivir su vida.

Con letras frescas y todas ellas dedicadas a la mujer, Boza buscar dejar huella en la industria musical mostrando su esencia en cada uno de sus temas.

“Yo compongo todas mis canciones, mis letras hablan de lo que me rodea, de mis sentimientos, de mis emociones, trato de mezclar un poco mi esencia con la música comercial en cada una de mis canciones, los siguientes temas que vienen hablan de las mujeres, de lo que ellas buscan y lo que piensan los hombres de ellas”, puntualizó Boza, quien va tras el sueño de convertirse en leyenda.

“Siento que es el comienzo de una nueva etapa, estoy saliendo de una etapa muy local en lo que es la industria de la música en mi país, ahora que mis canciones se conocen mundialmente es una nueva era en mi carrera, empiezo a descubrir cosas que no conocía y es como empezar de cero. Mi sueño es ser una leyenda en la música, que mi nombre quede escrito como uno de los cantantes memorables del género”, concluyó el panameño Humberto Ceballos, mejor conocido como Boza.

Cancún, su primera visita a México

Será en noviembre que el cantante panameño visite nuestro país como parte del festival musical Ozuna a realizar del 4 al 8 de noviembre próximo.

“Cuando me enteré que estaré en el Ozuna Fest quedé en shock, me siento muy feliz de que me hayan tomado en cuenta, tengo muchas ansias y nervios porque no he tocado una tarima en año y medio, siento como si estaba empezando de cero, desde hace rato quiero conocer México y siento que es la oportunidad perfecta para hacerlo ”, concluyó.