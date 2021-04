Camilo regala fragmentos de su vida en “Mis Manos”

Cancún.- Desde un hotel de la Ciudad de México, dentro de un Tepee, Camilo se tomó unos minutos para platicar con algunos medios de comunicación y compartir secretos y detalles de su disco más reciente “Mis manos”, el cual considera un homenaje a su amada Tribu, así como una ventanita a su alma.

“Este álbum, Mis manos, no es un producto para mí, es un paso en mi proyecto de vida, es exactamente todo lo que soy hecho en una obra, hecho canciones, hablarles de este álbum es compartirles aquello que mi intuición me ha ido dictando paso a paso”, comenzó así la charla con el colombiano, quien en todo momento mostró su agradecimiento a Dios y a México, país que le abrió sus puertas y lo ha llenado de cariño desde sus inicios.

Agradecido con México, Camilo reveló que pronto podría lanzar un tema con mariachi. (Facebook)

Mis manos incluye siete temas inéditos que fueron escritos a mano, entre rayones y con tinta del corazón de este colombiano que ha venido a robarse el corazón de “Millones” de mexicanos, a quien igual le gusta usar Ropa Cara y un Rolex, o bien lo que le venga cómodo, eso sí cada uno de los temas narra fragmentos de la vida de Camilo como su primer beso con Evaluna e incluye colaboraciones con artistas de talla internacional.

“Para ser honesto, algo que me genera mucho orgullo son las colaboraciones que he hecho con el género regional mexicano, desde chico escuchaba ese género en casa, ahora que me abrieron las puertas de México he podido empaparme más del género, el disco pasado en el dueto con Christian Nodal y en este con Los Dos Carnales, no es casualidad ni estrategia, sino pura ilusión”, expresó Camilo, quien reveló podría en algún momento realizar algún tema con mariachi.

“Muy pequeñito llegué a pensar que la música de mariachi podía ser nuestra también pues allá en Colombia está tan viva que la sentimos como propia, se disfruta, se goza y se oye, hay un puente precioso entre México y Colombia, cuando sienta que pueda hacer con el honor, respeto y calidad que merece, por supuesto que me aventuraré a grabar una canción con mariachi”.

Mis manos tiene dedicatoria

“Kesi” para Evaluna o para La Tribu, que si Tuyo y Mío, o para el hombre Manos de Tijera”, Camilo confesó que Mis manos tiene una dedicatoria muy especial.

“En el librito del álbum físico escribo acerca de la motivación y la dedicación, en este disco honro aquella porción de creatividad que siento es un regalo de Dios, lo dedico a mi familia, a mis amigos y a mi equipo de trabajo, pero más a Evaluna que es fuente clara, el foco de mi inspiración y a La Tribu que ha permitido que mis canciones no sean solo una experiencia mía en mi cama con mi guitarra, sino que están teniendo un impacto real en personas reales”.