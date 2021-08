El reconocido actor, productor y creativo de televisión, de origen Libanés-Venezolano, Carlos Mesber, ha logrado construir una carrera de cimientos fuertes, pensando siempre en dejar una aportación y un legado positivo en cada proyecto que emprende. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Mesber comparte las satisfacciones que le ha dado su carrera y sus secretos para lograr metas y cumplir sueños.

“Esta aventura mía empezó desde que era niño, me gustaba mucho aconsejar, ayudar a la gente, era un niño con mucha visión y con pensamientos parecidos a los de ahora, me acuerdo que estaba tan pegado a mis pensamientos y a mi objetivo en la vida que a los 15 que me gradué de bachillerato, mi familia no quería que me dedicara a la televisión, pero decía si no me dedico a esto no quiero vivir, a esto vine a la vida, desde muy pequeño lo tenía muy claro”, recuerda Carlos Mesber, quien a pesar de que nadie confiaba en él, logró crear la vida que él quería, logró trazar y diseñar a la perfección su felicidad, algo que en todo momento ha querido compartir con su audiencia.

“Todos tenemos un sueño o una pasión, muchas veces nos olvidamos de vivir, así que mi constante empeño es recordarle a la gente que hagan lo que quieran para que sean felices. El año pasado saqué mi libro llamado “El libro de tu vida lo escribes tú”, este año estoy reforzando con el seminario “Escribe tu vida”, que de igual manera va relacionado a eso, a que encuentren su pasión en la vida y la desarrollen”, compartió Carlos, quien conjunta toda su experiencia para dar un inolvidable mensaje.

“Yo era actor de telenovelas, luego me hice productor en 2006, hasta ahora llevo 15 producciones de televisión, entre ellas Suelta la sopa que tiene ocho años al aire y otros 14 programas, experiencia que aplico desde el punto que yo armé el como quería que fuera mi vida, me enfoqué en mi plan y lo logré, quiero ser ejemplo de hacer lo que predico, con congruencia, soy el coaching que vivió en carne propia todo lo que les digo, luché, nunca paré y hoy en día sé qué hacer y que no para conseguir lo que estoy buscando. Para mi es maravilloso mostrarle a la gente credibilidad”.

Carlos Mesber se encuentra listo para compartir todo ese conocimiento en el seminario “Escribe tu vida”, el cual se realizará en Tulum del 1 al 5 de septiembre y tendrá como invitadas a Verónica del Castillo que tratará el tema de neuroabundancia, Cynthia Ramírez, angelóloga y el numerólogo Juan Carlos Vázquez.

Prepara su primera película

“Estoy feliz y contento con esta nueva producción, es una película hermosa que va de la vida real, se llama Malika, es la historia de una familia de Líbano que por la Guerra Civil de los años 80, tuvieron que mudarse a México, crecen ahí, la chica está enamorada de un chico mexicano pero la mamá no quiere mezclar razas y les frustra la relación, pero algo muy fuerte pasa en la familia que hace que la mamá se libere de esas ataduras raciales y de cultura. Es una película que tiene muchos mensajes importantes que quiero transmitir, como siempre lo he hecho, todo lo que hago tiene esa misma intención”, comentó Carlos, quien ganó varios festivales como guionista de esta historia y ahora se encuentra en la preproducción de la misma, a la par de escribir el guión de una segunda.