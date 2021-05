Carlos Rivera une generaciones con su disco Leyendas, un homenaje a sus ídolos

Luego de los primeros sencillos con José Luis Perales y José Luis Rodríguez “El Puma”, Carlos Rivera comparte los detalles de su nuevo disco Leyendas, el cual estrena este viernes a nivel mundial.

Sentado en el escenario de un Auditorio Nacional vacío, desde la Ciudad de México, Carlos Rivera se dijo emocionado y muy contento del que asegura es el proyecto más importante de su carrera, ya que logró hacer un homenaje en vida a sus ídolos de vida como Omara Portuondo, Franco de Vita, Gloria Estefan, entre otros, así como uno más especial a quienes se adelantaron en el camino como Juan Gabriel, Luis Eduardo Aute, Armando Manzanero y Camilo Sesto.

“Es un gran orgullo para mi presentar Leyendas, para mí es el proyecto más importante en mi carrera hasta ahora, porque juntar a estos artistas extraordinarios y que hayan aceptado cantar conmigo es un regalo que se quedará en mi vida y en mi historia, es un regalo para el corazón, un álbum que quise hacer para reunir a las familias y a las generaciones, pues es música con la que hemos crecido y está en nuestra ADN”, aseguró Rivera, emocionado por el reto que representó su realización.

“Todas las colaboraciones han sido un reto, primero para darle un nuevo sonido a canciones icónicas que todos conocemos… el proceso fue un desafío absoluto, lograr juntar a todas estas leyendas de la música fue complicado y más en pandemia, es un proyecto que comenzamos a planificar antes de que esto nos atrapara, para mí fue una alegría cada vez que uno de estos artistas fue confirmando su participación y aceptaban cantar conmigo, no es un disco de covers, es un disco de duetos en el que todos me dieron su bendición y los que ya no están, me la dieron sus herederos, tal como lo dije en los agradecimientos a Rocío Durcal -como quisiera que tu vivieras para cantar contigo-, Mercedes Sosa, al maestro Aute, José José, Juan Gabriel y Camilo Sesto, por ejemplo”.

Una de las colaboraciones más emotivas para Carlos Rivera es la que hizo con el maestro Manzanero, a quien le propuso la idea y sin pensarlo dijo sí y puso manos a la obra.

“El maestro Manzanero fue el primer artista que aceptó cantar en este disco, de inmediato me habló y me dijo -“Carlos ya grabé la canción, vamos a comer comida yucateca”-, me duele en el alma no haber podido verlo después de eso”, refirió el cantante, quien logró hacer un homenaje en vida a los grandes en este álbum que grabó entre Miami y España, con algunos de manera presencial y otros a distancia.

“Estuve presencial con Franco de Vita, con Raphael, con Gloria Estefan, José Luis Perales y José Luis Rodríguez “El Puma”, lo hice a distancia con Omara Portuondo que nos mandó su grabación desde Cuba y desde Brasil el maestro Roberto Carlos, los demás se usaron su voz y se unieron a la mía”, detalló Rivera.

El cantante adelantó que muchos duetos se quedaron en espera, por lo que podría haber una edición especial o bien, un segundo volumen de Leyendas.