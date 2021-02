México: Carolina Miranda regresa a la pantalla con Claramente

La bella actriz Carolina Miranda, quien nos hizo sufrir en su personaje de La Coyota en la serie Señora Acero, regresa a la pantalla con el personaje de Clara, en la serie Claramente, la cual filmó en 2019 para Clarovideo y ahora estrena su segunda temporada. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Miranda comparte el reto que ha significado para ella cambiar a la comedia y lo entusiasmada que está de cumplir uno a uno sus sueños como actriz.

“Me siento muy contenta por el estreno de los nuevos capítulos de Claramente, es una serie de comedia que filmamos en el 2019, salieron al aire algunos capítulos y ahora en 2021 estrenamos lo que podría decirse una segunda temporada, espero que la disfruten tanto como nosotros. Claramente fue un cambio drástico en mi vida porque antes de eso, estuve filmando Señora Acero, con un personaje muy duro y a los dos meses empecé con la comedia, fue un giro de 180 grados, con un personaje muy relajado, hacer reír al público después de hacerlo llorar fue un gran reto”, destacó la bella Carolina, quien aseguró que luego de cumplir el reto físico en Señora Acero, tenía de frente uno mayor.

“Todo tiene su grado de dificultad, en Señora Acero era mucha acción, cosas físicas pero hacer reír a la gente es complicado, estuve antes de Claramente en una obra de teatro llamada La visita del ángel y justo el formato que tenía era hacer reír y llorar al público al mismo tiempo, eso tiene más grado de dificultad pero fue un gran entrenamiento para mí para poder entrar a este tono de comedia”.

Cumple sus metas y crece cada día

Carolina tiene ya una extensa trayectoria en el mundo de la televisión; sin embargo, asegura que tiene un largo camino por recorrer, mientras tanto, disfruta cada triunfo y cada sueño cumplido.

“Próximamente estaré estrenando una serie para Netflix que filmamos durante la pandemia, me tiene muy emocionada su estreno en marzo, ha sido muy duro pero nos hemos adaptado bien. Bendito Dios tengo proyectos que valen la pena y que suman a mi carrera, es un gran trabajo lo que estoy logrando y cómo está evolucionando mi carrera”, expresó Caro.

Después de un papel fuerte en Señora Acero, Carolina enternece dando vida a Clara en la serie de Clarovideo. (Cortesía)

“Me siento agradecida con todo lo que ha pasado, sé que me falta mucho, en esta carrera uno nunca termina de aprender y de crecer, tengo visiones y proyectos a largo plazo pero me doy cuenta que voy por buen camino, porque voy logrando los sueños que me he propuesto. Estoy muy agradecida con mi equipo de trabajo, con el público que quiere seguir viéndome en sus televisores y con los productores que tienen la confianza en mí y me han elegido para sus proyectos”.

Deja que la vida la sorprenda

“Tengo muchas metas, una de las cosas que me caracteriza es dejarme sorprender por la vida, puedes fijar metas pero el camino te lleva muchas veces por otro lado, sé el tipo de actriz que quiero ser, sé de qué quiero que se hable de mi pero sobre todo me dejo fluir y dejo que el destino me lleve, así lo he hecho desde hace 10 años y me ha funcionado muy bien. La vida y Dios son sabios y si tenemos claro que es lo que nos gusta, siempre vamos a estar en el lugar correcto”, concluyó.