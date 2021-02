México: Carolina Ross feliz y cosechando triunfos

Cancún.- Con más de tres millones de seguidores en su canal de YouTube, 3 nominaciones en Premios Lo Nuestro y un sinfín de éxitos entre covers y música original, Carolina Ross se ha posicionado como una de las cantantes favoritas de la balada pop. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte los detalles del lanzamiento de su nuevo sencillo Apuré mi café del compositor Joss Favela, además de las sorpresas que prepara para su público.

“Esto de la pandemia nos ha dado momentos bien difíciles para todos pero sin embargo no me he querido quedar de brazos cruzados, he estado lanzando mucha música y recientemente este nuevo sencillo llamado Apuré mi café” , expresó Carolina, quien dice sentir que ahora sí, la vida laboral le sonríe.

“Definitivamente la distancia entre un sueño y la realidad es la disciplina, eso me lo inculcó mi mamá, ella forjó esos valores que me hacen no rendirme, sacar la casta y luchar cada día aunque a veces uno no tenga ánimos, pero son los sueños por los que día a día tenemos que trabajar, me siento muy orgullosa de mi, casi nunca me lo digo pero siento que hoy más que nunca la vida me está sonriendo en lo laboral, si veía que avanzamos con paso firme pero poco a poquito, ahorita como veo el paisaje me siento muy feliz y muy plena” , reflexionó Caro, a la vez que agradece al público aceptar con tanto cariño la música de su autoría.

“Ha sido todo un reto a que el público se abra a mi propuesta, se dé el tiempo de conocerla y se identifique con mis canciones, han sido muchos lanzamientos originales, algunos han gustado, otros no tanto pero seguimos en esa lucha de que el público conozca mi personalidad y mi sonido como artista, estoy contenta de que “Apuré mi café” la hayan recibido tan bien. Esta canción busca transmitir una historia de dos mundos distintos, muchas veces hay historias de amor que están destinadas a la tragedia y sabemos desde el principio que no va a funcionar y aun así te aferras y al final sucede lo inevitable”.

Día a día va cumpliendo sus sueños

Carolina Ross, originaria de Culiacán, Sinaloa comenzó a cantar a los 7 añitos y poco a poco se ha ido abriendo camino en la industria musical, algo que no ha sido fácil pero con trabajo y disciplina ha logrado colocarse como una de las cantautoras favoritas del público. Recientemente acudió a premios Lo Nuestro nominada en tres categorías, un sueño más que se cumple para la cantante.