Empresaria, conductora de tv, madre de familia y un gran ser humano son las características que tienen a Carolina Sandoval en el corazón del público y viviendo puros momentos felices al lado de su familia, eso gracias al camino que ha recorrido por más de 25 años de trabajo, con la meta siempre de cumplir cada uno de sus sueños, ahora, en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo comparte qué le falta en la vida a la mujer exitosa y cuáles son los siguientes sueños a cumplir.

Desde muy pequeña Carolina Sandoval, nacida en Venezuela hace 47 años, soñó con ser parte del brillante mundo de la televisión, así que puso toda su energía en lograr ese sueño; comenzó dirigiendo las páginas del periódico estudiantil y de pronto ya formaba parte del exitoso programa “A puerta cerrada” donde hacía de todo, literalmente, empezó de cero. Luego de dejar su natal Venezuela persiguiendo su sueño, logró a ser parte de las dos cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos: Univisión y Telemundo.

“La tele siempre fue para mí como una meta, ya lo visualizaba, sabía que mi desparpajo, mi forma de expresar y de comunicar me llevaría hasta donde yo quería estar, siempre supe que estudiando lograría entrar en los diferentes medios de comunicación y sí, trabajé en la radio, en periódico, en revistas, hasta llegar a la tele como colaboradora de espacios de espectáculos, logré llegar a los dos canales más importantes de Estados Unidos, Univisión y Telemundo, por eso le digo a la gente que no hay sueño grande, ni lugar lejano cuando lo quieres hacer. Tengo 47, poco más de 25 años de carrera, en los que aprendí de todos los grandes”.

Ahora Caro Sandoval se encuentra realizada como mujer, como empresaria, madre de dos pequeñas y con una vida plena.

“Cada día me veo como la mujer que siempre quise ser, soy dueña de mis propios horarios, tengo dinámicas que me hacen muy feliz, en las mañanas estoy con mi hija pequeña, el tiempo no se regresa, no me quiero perder nada de mi familia, me veo como la madre de dos mujeres que van a ser emprendedoras, independientes, las estoy educando con todas las herramientas para que sepan que es bonito tener un compañero de sueños, pero que su felicidad no dependa de ellos”.

Pero, ¿Qué le falta a Caro Sandoval?

“Algo que no puedo comprar con dinero, a mi papá que está en el cielo, es algo que me hace llorar a todos los días, mi vida sería diferente si él estuviera aquí pero tenemos que aceptar los designios de Dios, me ha costado mucho, hago terapia, tengo psiquiatra para ayudarme a seguir siendo alegría para los que me rodean pero no es fácil, fue un hombre que me enseñó tanto y que tuvo una vida bonita. Quisiera ser un poco mexicana con el tema de la muerte porque ustedes la ven de una manera diferente.”

Entre sus planes está viajar por todo el mundo al lado de su esposo y sus hijas, grabar el audiolibro de su segundo libro “Venesandoval en tiempos de pandemia”, busca sacar un tercero y seguir aumentando su imperio con la venta de fajas, pelucas, pantalones, trajes de baño, pestañas y más.

“La interacción con la gente y la conexión con las personas que me siguen da como resultado las ventas, es gente real que está dispuesta a escuchar mis experiencias de vida que van en cada peluca, a cada faja, a cada pantalón, siempre pongo algo de mí en cada producto que vendo. Soy muy sincera y muy transparente y es lo que muestro y lo que le ha gustado a la gente”, puntualizó la bella Caro, quien recientemente fue el vínculo entre la Casa Blanca y las familias latinas al informar oportunamente acerca de los créditos tributarios para familias con hijos en Estados Unidos, a través de una charla con la directora de comunicaciones Audrey López, quien dio los detalles de este beneficio.