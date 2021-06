Convocan a carrera virtual por el Cine

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (CANACINE) convoca a su primera carrera virtual quecomo objetivo para que los participantes demuestren su pasión por correr y el amor por el séptimo arte, así lo detalló el productor Arturo Tay, presidente de la Delegación de Puebla de la Cámara.

Como una manera de resaltar al estado de Puebla como locación cinematográfica, la Delegación Puebla de la CANACINE llevará a cabo la Primera Carrera Virtual por el Cine, a realizar del 8 al 15 de agosto.

Así lo dio a conocer su director Arturo Tay, mencionando que, aunque la carrera será virtual, la idea es invitar a sus participantes a realizar un recorrido por lugares emblemáticos del cine y mostrarlos a través de las redes sociales.

“No importa qué tan rápido corran o donde decidan hacerlo. Lo importante es que la gente participe y se ponga en movimiento; pues esta iniciativa surge con el objetivo de compartir la pasión por correr y el amor por el cine. La idea es que la gente haga ejercicio y de paso conozca y disfrute del cine producido en nuestro país. Todo con el fin de pasar un rato agradable en familia ”, precisó Tay.

Por ejemplo, si los participantes radican en la ciudad de Puebla, pueden tener como referencia películas nacionales e internacionales, entre ellas: Pecado original, Arráncame la vida, Canoa, Man of fire, Frida, On the road, Vantage Pont, Todos hemos pecado y Enamorada, entre otras; todas ellas filmadas en el centro de esa ciudad.

Al ser una carrera virtual, cada participante elije el escenario donde realizarlo, teniendo como condición cubrir 5 kilómetros de recorrido. La duración de la carrera es de ocho días, teniendo ese tiempo para completar el kilometraje meta.

La Primera Carrera Virtual por el Cine comenzará el 8 de agosto, a las 8:00 horas; y concluirá el 15 de agosto, a las 23:30 horas. Una vez concluida la carrera, los participantes podrán subir las evidencias de su recorrido al portal oficial del reto, el cual servirá también para inscribirse y recibir una acreditación personalizada con un certificado de participación electrónico.

Para los tres primeros lugares habrá un premio especial, más su medalla de participación correspondiente; y el resto de los concursantes podrán acceder al sitio, si así lo desean, a recibir su medalla de participación.

Los organizadores tienen como meta recibir, en el portal www.irunoaxaca.com , un aproximado de mil 500 corredores inscritos para esta Primera Carrera Virtual por el Cine, siendo este un número que podría aumentar dependiendo de la demanda de inscripciones.

Todo corredor que deberá participar deberá estar inscrito y deberá completar un formato de inscripción; invitándolos a utilizar las aplicaciones virtuales Strava, Nike Running y Adidas Running para probar que se hizo el recorrido; permitiéndose también el uso de un smartwatch para cumplir con lo requerido.

En caso de no contar con ninguna de las anteriores, los participantes pueden correr en banda infinita y enviar una captura de pantalla de los kilómetros recorridos.