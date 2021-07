Regresando paulatinamente a la nueva normalidad, La Casa de Cultura Cancún abre sus puertas al montaje El Sol y el atardecer, adaptación del maestro Hirán Sánchez con el que arrancan una serie de actividades presenciales con aforo limitado. En entrevista exclusiva con Novedades Quintana Roo, el actor comparte los detalles de este cuidadoso, pero feliz regreso.

Hirán Sánchez fue seleccionado en el programa Narradores Orales de Alas y Raíces 2021 de la Secretaria de Desarrollo Cultural infantil Federal para llevar a cuantos pequeños sea posible esta bella historia.

“Estamos muy contentos de abrir Casa de la Cultura Cancún con este proyecto llamado El Sol y el Atardecer, un cuento que habla de nuestro astro rey maya Kinich-Ahau (el sol), de la creación de los planetas y de cómo se empieza a formar la tierra. Queda tan enamorado que baja a conocerla transformado, baja a pedirle a la Madre Tierra, su permiso para recorrer el planeta y conocer las maravillas con que fue creado. Kinich-Ahau tiene muchas formas, y en su forma de hombre conoce a Zianya, una joven que le enseña no solo el mundo si no como los hombres viven en él. Enamorado de ella Ah kin, una de las formas del Sol, trata de verla más seguido pero su ausencia en el cielo tiene consecuencias. Asi que idea una manera de encontrarse con Zianya todos los días de una manera hermosa”, detalló Hirán, quien tras conocer varias leyendas, decidió adaptarlas y crear su propia historia.

“La leyenda de donde saco esto es un códice maya, que habla de las transformaciones que tiene el sol al bajar a la tierra, entre ellas en un tiburón toro, de algunas investigaciones y de algunas notas que me pasaron mis amigos de Saving Our Sharks, aprovechando que en julio es el mes del tiburón, así lo adapté a las situaciones que suceden en nuestra época, creamos un teatro, unos muñecos que son los personajes para contar esta bella historia en medio de musicalización, escenografía y demás”, compartió Hiram.

Con el objetivo claro de despertar la curiosidad del público y de fomentar el interés de las nuevas generaciones a varios temas, Hirán Sánchez deja algunas incógnitas en el aire para despejarlas al final de la obra de teatro en un interesante conversatorio con el público.

“Al final de la obra de teatro me quedo con los chicos platicando, pues luego de la historia hay muchas preguntas, me encanta ver cómo conciben la historia. Comenzamos este domingo, serán cuatro funciones gratuitas gracias al estímulo de esta beca, a la una de la tarde durante el mes de julio, habrá un cupo limitado de personas de manera presencial y estamos por definir si de manera simultánea se hace una función virtual, es importante que reserven su acceso al 998 135 9930 para que no se queden sin lugar. Posteriormente iremos con esta misma obra a Puerto Morelos gracias al Departamento de Bibliotecas del municipio a cargo del director de Educación, Harvey Martin Huicab, quien también nos llevará a Central Vallarta, una alcaldía de Puerto Morelos”, concluyó.