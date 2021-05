Cancún.- La locutora y conductora Catherine Remes se une a la familia de Sipse – Novedades y lo hace como mejor sabe, con uno de sus programas más queridos al que llama Educada, pero… descarada, un espacio en el que la bella Cathy compartirá sus conocimientos acerca de reglas de etiqueta, modales y valores, entre muchas otras cosas de interés general, esto de una manera amena y divertida, detalles que comparte con Novedades Quintana Roo en un rica charla.

Hace 22 años, Catherine Remes dejó de su natal Yucatán para formar una familia, a la que dedicó su tiempo y energía, se convirtió en mamá de dos, una niña y posteriormente un varón; culminó la carrera de Relaciones Públicas pero su sueño era ser cantante.

“Siempre le di prioridad a ser mamá, pasaron ocho años entre un hijo y otro, ambos fueron como hijos únicos, decidí postergar mi carrera, mi trabajo hasta que mi hija tenía 15 años, siempre quise ser cantante. En aquel entonces dentro de mi carrera llevaba la materia de Protocolo y etiqueta, periodismo, radio, televisión, por diferentes semestres estudiamos gran diversidad, manejamos imagen y control de medios, aprendí a revelar fotografías, sabía un poco de todo”, compartió Cathy, quien no se imaginaba el futuro tan asombroso que le esperaba con todo lo aprendido,

“Después de 15 años se presenta una oportunidad, veo que mis hijos están encaminados, independientes y dije, este es mi momento…”, así comenzó poco a poco a cumplir cada uno de sus sueños.

Gracias a una canción que le dedicó a su esposo en su aniversario de bodas, surgió la invitación para que Cathy empezara a cantar en La Cueva de Rodrigo de la Cadena y sin duda la tomó. Eligió su repertorio musical, tomó clases de canto, invitó a sus amigos y cumplió su sueño.

“No soy una mujer de etiquetas, de límites, para mí no hay imposibles, mi vida es una prueba fehaciente de que lo que se quiere lo puede, soy una mujer de 40 años, que no cubre el estereotipo de una mujer joven con la imagen que se espera, pero empiezan a ocurrir cosas padrísimas, mi voz no es potente, es suave, es dulce, para bolero y trova yucateca, es la medida de mi zapato y es lo que me gusta, el día de La Cueva, entró a mi camerino Daniel Riolobos para decirme que el lugar estaba lleno y en miércoles, después de eso seguí cantando y estoy muy agradecida con Rodrigo de la Cadena y sus músicos. Estuve también en Foro 1869 en Insurgentes, un piano bar donde compartí con Los Mupets, que eran los músicos oficiales de José José y hasta ahora sigo trabajando con ellos”.

A la par de cultivar su faceta como cantante, Catherine Remes se convierte en locutora de ADN Networks y logra su programa Desayunando con Cathy, cuyo programa está por cumplir dos años de éxito. De este proyecto se desprenden dos más “Educada, pero… descarada” y “Cuéntame tu historia”.

Se suma a la familia Sipse/Novedades

En diciembre Catherine Remes deja la cabina de ADN Networks para mudarse a Cancún, donde a partir de hoy comenzará a compartir sus conocimientos con los seguidores de Sipse y Novedades con cápsulas de su proyecto Educada, pero… descarada.

“Vamos a empezar con las cápsulas de Educada, pero… descarada en la plataforma de Sipse, donde la gente podrá tener horario y día en que van a salir para tener una secuencia y continuidad, la información que van a recibir servirá a los adultos para poder inculcarlo a los hijos. Además a través de mi IG Live interactúo con la gente o empiezo a contarles anécdotas divertidas acerca de los valores como la empatía, cómo poner límites, el ser agradecido, el no abusar, etc… Empezaremos con los valores y después aprenderemos los comportamientos básicos para comportarnos en sociedad y de ahí nos vamos a protocolo y etiqueta, es lo que les estaré presentando, además de una columna que aparecerá en Novedades”, concluyó la bella Cathy.