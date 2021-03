México: “Celebra el teatro donde estés”, una fiesta cultural en línea

Cancún.- Con 12 horas de transmisión en vivo en redes sociales, actores, creativos y comunicadores unen su talento para celebrar el Día Mundial del Teatro, este año será una celebración con causa en favor de RECIO (Red de Espacios Culturales Independientes Organizados de la CDMX).

Tras un año del cierre de los teatros debido a la pandemia por Covid 19, la situación de las artes escénicas en nuestro país y en el mundo es diferente: el teatro ha encontrado formas creativas para seguir vivo mudándose a las plataformas virtuales, explorando nuevas maneras de contar historias a través de la cámara y creando experiencias con distanciamiento social.

Con la apertura paulatina de los teatros y el streaming, como algo que llegó para quedarse, el escenario ha cambiado y es por eso que ahora este maratón para celebrar el Día Mundial del Teatro 2021 se llamará #CelebraElTeatroDondeEstés y se invita al público y a los creadores a celebrar, ya sea desde casa, arriba de un escenario o acudiendo a las salas que ya están abriendo.

Es así que este sábado 27 de marzo de 11:00 a 23:00 horas se transmitirá, a través del canal de Youtube y la página de Facebook de la Universidad de la Comunicación, una programación de entrevistas, lecturas, escenificaciones y conversaciones con profesionales del teatro.

En este edición del maratón se motivará el apoyo económico para RECIO (Red de Espacios Culturales Independientes Organizados de la CDMX), asociación civil que integra a varios teatros y salas de nuestra ciudad. Los espacios de la red representan un impacto directo en 150 familias, 70 funciones a la semana, 4093 funciones que no se dieron durante un año, 8 mil trabajadores de las artes escénicas al año integrantes de compañías de teatro, 1369 butacas que no se ocuparon cada día. Durante las 12 horas de transmisión se invitará a la donación directamente a la cuenta bancaria de RECIO.

Entre los proyectos que se han sumado a la celebración están:

Elena de Pablo Perroni y Mariana Garza; Acción + Aislamiento del Teatro UNAM, El Hilador de Once Once Producciones, Playhouse Tercera llamada con la puesta Live online now, The Shalespearean tour de Parafernalia Teatro y varios más.