Luego de que se dio a conocer que el productor Roberto Gómez Fernández arrancaría la pre producción de la serie biográfica de su padre Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, el reconocido abogado Guillermo Pous, quien actualmente representa a la viuda Florinda Meza, compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo que eso sería posible siempre y cuando se llegue a una conciliación entre ambos, ya que no está definido aún a quien le corresponden los derechos biográficos y de imagen del icónico actor.

“Los derechos de propiedad intelectual relacionados con el concepto, el proyecto y el producto “Chespirito” le corresponden al señor Gómez Fernández, lo que se tiene que determinar es a quién le corresponden los derechos biográficos y de imagen de don Roberto Gómez Bolaños, es decir de él como persona, porque se pretendía producir una bio serie, pero ese derecho no lo tiene concedido Gómez Fernández”, detalló Pous.

En resumen, todos los herederos del actor tendrían que sentarse a platicar de manera cordial con la señora Florinda Meza para ver quién se quedará con dichos derechos, de lo contrario habría que iniciarse un procedimiento sucesorio intestamentario para que la propia autoridad determine quién es legalmente el titular de los derechos de imagen y biográficos de Gómez Bolaños, aseguró el abogado Guillermo Poues.

“Por otra parte, en el testamento, don Roberto Gómez Bolaños especifica que si bien el titular de los derechos de propiedad intelectual es su hijo, el señor Gómez Fernández, quien debe estar involucrada y presente siempre en toda clase de negociaciones vinculadas con el proyecto Chespirito es la señora Meza, porque es la persona designada para salvaguardar la integridad de toda la obra y además es co autora de muchos de los guiones literarios que conforman esta saga, por ello, ella tiene que formar parte de las negociaciones, lo que no significa que pretenda atribuirse ninguna clase de titularidad; sin embargo, no se le ha considerado en ninguna de las actividades”, puntualizó Pous.

Independientemente de los derechos de imagen, dijo, la señora Florinda Meza busca regularizar todo lo que tiene que ver con los guiones literarios de los cuales ella es autora y co autora; sin embargo, hasta el momento no ha habido algún acercamiento con los hijos de Chespirito para afinar estos detalles y así se establezcan las condiciones bajo las cuales realizarán la serie, ya que las regalías de esta serían para todos los herederos, aseguró el representante de la señora Meza.