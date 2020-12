México: CNCO busca conectar generaciones con su nuevo disco “Deja Vú”

La afamada boys band CNCO regresa a la escena musical con un nuevo y nostálgico álbum de covers, mismos que adoptan y hacen propios con su particular estilo. Los talentosos jóvenes aseguran que “Deja Vú” contiene canciones que escuchaban sus padres y ahora quieren darlas a conocer a las nuevas generaciones.

“En este álbum quisimos re hacer estas canciones a nuestro estilo, las escuchamos de pequeños con nuestra mamá y traerlas ahora es porque quizá la generación que nos escucha no las conoce, claro que no queremos dejarlas en el pasado”, expresó Richard a los medios de comunicación, además reveló que los 12 temas que contiene el disco son las canciones favoritas de cada uno de los integrantes.

De la mano con la nueva ola de productores musicales, CNCO reversiona clásicos temas románticos como Tan Enamorados, Solo por un beso de Ricardo Montaner, Dejaría Todo de Chayanne, Mis ojos lloran por ti de Big Boy, Solo importas tu de Franco de Vita, Por amarte así de Christian Castro, entre otros.

Incursionan en la balada romántica sin dejar el urbano

Imprimiento su particular estilo musical, CNCO pretende enamorar a las nuevas generaciones, además de buscar que padres e hijos conecten con estos temas llenos de nostalgia y recuerdos del pasado.

“Eran temas que nuestros padres escuchaban y nosotros crecimos con ese tipo de canciones, queremos crear ese match entre mamá e hija, es un proyecto para generar buena vibra y traer lindos recuerdos de la mano de esos grandes artistas”, recalcó Richard, “estas canciones a pesar de que son clásicas, intentamos nutrirlas con lo que somos nosotros ahora mismo, cada canción tiene la esencia de CNCO”.

Para este nuevo álbum, la banda grabó ya once videoclips que evocarán la nostalgia de la época con paisajes y situaciones actuales.

“Hemos hecho 11 videos en 4 días, fue un desafío a nosotros mismos y logramos hacer lo mejor posible, fue increíblemente difícil pero no imposible, fueron muchas locaciones, en los videos hicimos referencia a videos clásicos de las boys band de los 90´s como los Back Street Boys o New Kids On The Block, esperemos que les guste”, detallaron los chicos de CNCO, quienes aseguran tienen un sonido más maduro, han crecido como personas y musicalmente luego de ese Grammy en su carrera.

Listado de canciones de Déjà Vu: