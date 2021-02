Arrancan en febrero las conferencias magistrales del Instituto de la Cultura y las Artes de Cancún

Será este viernes que la historiadora y promotora cultural Gena Bezanilla arranque el ciclo de conferencias magistrales que se llevarán a cabo de manera virtual, como parte de las actividades del mes del Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la conferencista comparte los detalles de esta charla que será completamente gratuita

“La coordinadora del programa de conferencias Mary Rosado me propuso para iniciar el ciclo de conferencias de este año, hemos colaborado en otras ocasiones y me parece genial que el Instituto de la Cultura y las Artes de Cancún haga equipo con la comunidad artística para dar acceso a diferentes temas y expresiones culturales que nos permitan una experiencia reflexiva y de estimulación sensible, algo que me parece vital para el adecuado desarrollo social”, destacó Gena Bezanilla, productora independiente de conferencias, exposiciones y eventos artísticos y culturales en la ciudad.

El tema con el que el Instituto de Cultura arranca este ciclo de conferencias magistrales es Historia del Arte, una manera de entender y poder apreciar las diferentes manifestaciones artísticas que existen en el mundo.

“La apreciación del arte es un análisis crítico de las diferentes manifestaciones artísticas y los elementos que la componen, a partir de una o más metodologías que, de manera objetiva, ofrezcan diferentes lecturas de interpretación y sensibilización al espectador respecto a una obra de arte”, así define Bezanilla el tema que tratará este próximo viernes 5 de febrero a las 6 de la tarde hora Ciudad de México, 19:00 horas tiempo de Cancún a través del Facebook @somosculturacun.

“Dentro de la conferencia, hablaremos de los elementos que se deben considerar para apreciar una obra de arte, para un mayor disfrute y conocimiento de la experiencia artística, los invito a que no se la pierda, es completamente gratuita para el público en general”, concluyó la historiadora, egresada de la Universidad Iberoamericana, quien ha colaborado en diferentes instituciones museísticas a lo largo de su fructífera trayectoria.