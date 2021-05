Cancún.- Para celebrar a las mamás, la simpática conductora y comediante revelará sus vivencias en torno a la maternidad en el especial que se transmitirá por las estrellas este fin de semana. En entrevista exclusiva con Novedades Quintana Roo, Duval comparte lo plena y agradecida que se siente con la vida por los hijos que tiene y los detalles de este especial del día de las madres.

“Para liberarnos del estrés del covid y de todas las cosas medio fellonas que están pasando en el mundo hicimos un programa especial que se llama Madres Divinas, en honor a todas las mamás del universo en el que se van a reír, van a cantar, a reír, a llorar y a bailar, todo lo que pasa en una fiesta pasará este domingo a las 7 de la noche por el canal de Las Estrellas”, compartió la bella Consuelo, quien reveló parte del talento que será parte de este gran festejo.

Pandora, El Recodo, Benny Ibarra, Los Recoditos, Sandra Echeverría, Calibre 50 en la parte musical; para hacer reír a las mamás estarán a cargo Albertano, la gran Margara Francisca y Paco de Miguel en la comedia.

“Yo ofrezco mi experiencia de todo lo que sé como mamá, no como hija porque no tuve mamá, pero creo que es un programa muy conmovedor y empático dirigido a todas las mujeres, ya que todas tenemos este instinto maternal que si no tenemos hijos biológicos lo canalizamos con los adoptivos, con los perritos, con las plantas, todas desbocamos nuestro amor a través de algo o de alguien”.

El especial será conducido por las Netas Divinas actuales como Consuelo Duval, Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún, a quienes se sumarán conductoras de otras temporadas: Isabel Lascurain, Sherlyn, Gloria Calzada, Luz María Zetina y Martha Figueroa, por primera vez en 14 años en televisión abierta, lo que considera Consuelo ave de buen agüero y una puertita para que se quede el programa en Las Estrellas.

Ser madre le cambió la vida por completo

“Me cambió la vida muchísimo porque de alguna forma me tardé un poco más en arrancar mi carrera como actriz, pues justo estaba en el CEA terminando mi preparación y ya estaba embarazada, eso fue en 1992, yo tenía 24 años, mientras veía a todos mis compañeros en las telenovelas, estrenando carrera, yo estaba en casa cuidando a mi chiquita pero es algo de lo que no me arrepiento absolutamente de nada, ha sido el regalo más importante que me ha mandado el cielo a la tierra, pues aunque tarde aquí sigo cumpliendo mi sueño como actriz, Diosito ha sido muy lindo conmigo y me mandó dos hijos perfectos y la oportunidad de seguir creciendo en mi carrera”, reflexionó Consuelo, orgullosa de sus retoños, que fueron su motor en toda su vida de quienes ha aprendido mucho más de lo que les ha enseñado.