CoolestAndie busca dejar huella en la escena musical

Cancún.-Andrea Mariel García, mejor conocida en el mundo de la música como CoolestAndie, a sus 18 años busca, a través de sus canciones, dejar un mensaje positivo a sus escuchas. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte los detalles de su primer sencillo llamado Fish Gummies.

“Coolest Andie es un proyecto creado en pandemia, me inclino al género alternativo, pop en español y va dirigido a personas de todas las edades, porque las historias que escribo en cada canción conectan con el público y se sienten identificados con mis letras”, así definió la bella cantante el arranque de su carrera musical.

CoolestAndie comenzó desde muy pequeña en el mundo de la música, empezó tocando violín, clarinete y otros instrumentos; sin embargo, fue hasta esta pandemia que decidió mostrar su talento al mundo y así nació su primer sencillo Fish Gummies.

“Me inspira lo que pasa en mi vida, mis experiencias amorosas, mis tragedias, mis felicidades y más, en este caso Fish Gummies habla de esa persona que no da la misma cantidad de amor que recibe, cuando el amor no es recíproco en una relación, básicamente habla de una relación tóxica”, comparte Andie, quien busca dejar un mensaje positivo a los jóvenes a través de su música.

“Mis canciones van más en positivo, en aumentar el amor propio y dejar atrás lo tóxico, así son la mayoría de mis canciones. Tengo otra canción llamada Let me in, que habla completamente de amor, de ese sentimiento de emoción por ver a cierta persona”.

CoolestAndie es una persona muy divertida y extrovertida que quiere dejar su huella más que en la vida en los corazones de sus oyentes, quiere lograr que las personas que la escuchen se concienticen más en torno a sus decisiones.

Prepara grandes sorpresas

“Este año se vienen varias colaboraciones, estoy muy emocionada por eso pues es algo nuevo para mí, eso sí no puedo decirles porque son sorpresas, pero puedo decirles que adoraría hacer una colaboración con varios talentos independientes y sería súper padrísimo cantar con Ángela Aguilar, me encantaría.”

CoolestAndie prepara ya su nuevo material discográfico, el cual pretende lanzar en octubre o noviembre e invita al público a que escuchen su proyecto, a la par que agradece el cariño que le han demostrado.

“Me encantaría viajar a Cancún para presentarles mi proyecto”, concluyó la bella cantante.