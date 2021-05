Coque, Cuevas y Rodrigo de la Cadena visitarán Cancún en honor a Manzanero

Cancún.- Tres grandes voces como Carlos Cuevas, Jorge Muñiz y Rodrigo de la Cadena, unen su talento y la gran historia que los une al maestro Armando Manzanero para comenzar una gira de conciertos presenciales en su honor. La gira comenzará este 28 de mayo en la ciudad de Toluca y continuará en 15 ciudades más de la república mexicana, entre ellas Cancún. Los cantantes comparten con Novedades Quintana Roo, los detalles de este homenaje.

“Este es el primer concierto en el Teatro Morelos de Toluca que quedó precioso, es una oportunidad de oro y el que sea de un aforo limitado nos da mucha alegría, es un teatro de buena, es un show para verdaderos románticos, para gente que ama la música del maestro Armando Manzanero ”, refirió Coque Muñiz, quien cedió la palabra a su amigo Rodrigo de la Cadena.

“Estamos muy contentos, es el primer gran concierto presencial en que se le brinda homenaje al maestro Armando Manzanero, realmente hasta ahora no ha recibido el homenaje que se merecía, yo no esperaba su muerte tan joven; sin embargo, pensé que el homenaje debería haber sido a nivel Bellas Artes para el mundo, comprendemos las condiciones y ahora para nosotros es una gran responsabilidad, este gran homenaje lo hacemos quienes hemos sido sus intérpretes, en mi caso desde 2006 el maestro me abrazo , me apadrino y cantamos juntos ”, expresó De la Cadena.

El 28 de mayo con dos funciones a las 6 ya las 8 de la noche arranca la gira en Toluca, posteriormente seguirán en CDMX, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz, Querétaro, León, San Luis Potosí, Morelia, Mérida, Cancún, Torreón , Chihuahua, Ciudad Juárez y Tijuana, bajo la organización de e-ticket y de manera muy responsable en cuanto a medidas de seguridad.

(Captura de pantalla)

“Esta gira se nos ocurrió porque hicimos un homenaje por streaming y nos fue muy bien, nos hizo falta tiempo querido Manzanero, será el nombre también de la gira, con el debido permiso de la familia, quienes se sintieron honrados de que fuéramos nosotros los que hiciéramos este homenaje. Será una gira por 16 ciudades de la República Mexicana de manera presencial, y las que quieran abrirnos la puerta adelante ”, comento por su parte Carlos Cuevas.

Los artistas confirmaron que las fechas de los conciertos se irán publicando conforme los semáforos epidemiológicos, mientras tanto, las personas que compraron boleto para el concierto de diciembre serán válidos para esta primera fecha en Toluca, donde habrá bellas sorpresas.

“Tendremos sorpresas, les puedo adelantar que estaremos recordando una cumbia del maestro manzanero, un bossa nova, la época del rocanrol y las baladas románticas de los años 50 donde el maestro tuvo una incursión importante, Angélica María, Carlos Lico y muchas sorpresas más y lo que cada uno de nosotros de forma personal nos entregó el maestro en vida ”, concluyó Rodrigo de la Cadena.