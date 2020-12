México: Dana Salguero presenta “Aún”, un canto a los que ya no están

Teniendo como estandarte el género de jazz fusionado con ritmos urbanos y la poesía, la cantautora argentino-mexicana Dana Salguero presenta a sus seguidores su nuevo sencillo “Aún”, un canto de reflexión en torno a la pérdida física de los seres amados, lo que lo hace un tema muy significativo en medio de esta pandemia. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la bella playense comparte los detalles de este lanzamiento.

“Aún es un tema muy especial ya que nace de la pérdida de un amigo músico que quiero muchísimo, me dejó pensando en qué pasa con las relaciones que se han visto cortadas abruptamente en lo que llamamos proximidad física”, detalló Dana, quien reflexionó qué es lo que sucede con todo ese cariño que se tiene a la persona que partió.

“¿Qué pasa con todo el amor que le tenemos a la persona cuando ya no está cerquita de nosotros?, y más ahora en la pandemia; cuántas relaciones se vieron afectadas, me tocó vivir mucho con mis compatriotas que se quedaron varados por la pandemia y no pudieron estar en el nacimiento de sus hijos o con su familia”, expresó Dana, quien además estrenó el video de la canción mostrando bellos paisajes y la fortaleza de sus congéneres.

“Una vez que se le dio forma a la canción, planteamos la idea con mi equipo, se le dio un marco audiovisual pensando en la trascendencia, transformación y los diferentes puntos de vista en torno a la muerte, decidimos trabajar con mujeres para visibilizar el arte escénico y reivindicar su arte”.

Para el videoclip de “Aún”, Dana reunió a sus talentosas amigas, quienes a través de la danza expresaron cada una de las estrofas de esta emotiva canción.

“Llamé artistas como Pupa Luna, gran promotora de cultura, Nati Galán, Sari Hernández, bailarinas, mi amiga Leoanzy Merlen que es actriz y cada una expresó desde su arte la trascendencia humana y del amor, fue un trabajo especial e interesante que me sigue poniendo la piel chinita”, puntualizó.

Respaldada y cobijada por su excelente grupo de trabajo, Dana presenta orgullosa este nuevo lanzamiento que da un nuevo brío a su carrera con un emotivo tema que remueve sensaciones en medio de esta pandemia, la cual ha cobrado la vida y separado a millones de personas.