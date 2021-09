Desde que el artista chicano Daniel Cervantes tenía 15 años se propuso escribir una Ópera Rock. Casi dos décadas después, el sueño se cumplió. El próximo 29 de octubre estrenará junto a su banda Mrs. Henry el disco “Keep on Rising”, que representa el primero de tres actos de esta obra monumental.

“Fue a esa edad que escuché por primera vez discos como “The Lamb Lies Down on Broadway”, de Genesis; la suite “2112” de Rush, “Tommy”, de The Who, y “The Dark Side of the Moon”, de Pink Floyd. Nunca me identifiqué con las tendencias entonces y tampoco lo hago ahora. Vienen muchos imbéciles expertos en relaciones públicas a regañarme por grabar un disco conceptual en tiempos en los que todos los artistas lanzan sencillos y yo sólo les digo: ¿Sabes qué? ¡Me importa un carajo!”, expresa.

“Keep on Raising” se publicará en plataformas digitales y en vinilo a través de Blind Owl Records, el sello discográfico que Cervantes fundó en 2012 enfocado en apoyar lo que él considera El Arte del Rock N’ Roll. Entre sus fichajes más recientes, de lo que él se siente más orgulloso, destaca el proyecto del bajista de Circle Jerks, Zander Schloss, conocido también por sus colaboraciones con Joe Strummer, de The Clash.

Daniel Cervantes nació en San Diego, California. Su madre es originaria del distrito de Woodland Hills mientras que su papá lo es de Mexicali, Baja California. El gusto de Daniel por la música proviene de una fusión de ambas culturas. En su casa siempre había música, su madre prefería la ópera y los musicales como Cats, su papá, en cambio, alimentó su lado más roquero.

“Nací en San Diego, mi papá Francisco Cervantes nació en Mexicali y mi mamá en Woodland Hills, California. Soy orgullosamente mexicano y chicano. Me siento muy afortunado de tener un padre que creció en un pueblo fronterizo. Él me inspiró muchísimo. Nos dio una educación a sus tres hijos, sigue siendo un hombre exitoso y hace lo que ama. Mi papá me enseñó que la pasión y la perseverancia te ayuda a llegar a donde quieras”.

Tras formar su banda Mrs. Henry, Dani escribe una gran historia para su primer sueño cumplido.

“Desde que era un adolescente quise tener una banda como Mrs. Henry, personas con las que pudiera compartir mi pasión por la música. Ahora espero que nuestra Ópera Rock pueda inspirar a un adolescente en la actualidad y le demuestre que el rock and roll está vivo. Ese mismo adolescente podría grabar un disco conceptual dentro de 20 años”, señala Daniel Cervantes, quien espera pronto venir a México para compartir su proyecto.