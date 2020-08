Es “Topo” Moguel nuevo entrenador de Pioneros de Cancún

Raúl Caballero/SIPSE

Cancún.- "Estoy feliz de poder dirigir al equipo que me vio nacer, ya en otro momento estuve en el banquillo de Pioneros, pero agarrarlo desde el inicio, significa un gran reto y responsabilidad", comentó el nuevo técnico de Pioneros de Cancún de la Liga Premier, Daniel "Topo" Moguel.

Con 20 años de trayectoria como entrenador, José Daniel “Topo” Moguel será el encargado del timón de los Pioneros para la próxima Temporada 2020-2021, luego de ser presentado de manera oficial por la presidenta municipal Mara Lezama, quien resaltó la capacidad del entrenador cancunense.

“Me da mucho gusto aquí en la casa de los Pioneros de Cancún, presentarles al director técnico, un cancunense que ha metido una gran cantidad de goles en su etapa como jugador, un gran deportista, hoy presento a José Daniel “Topo” Moguel,” dijo la presidenta municipal.

El “Topo” Moguel debutó como jugador en 1987 con los Caribeños de Cancún de la Tercera División. Gracias a su calidad en poco tiempo fue llamado a reforzar a los Pioneros en Segunda División, posteriormente representó a México con la Selección Nacional, que lo llevó a los Rayados de Monterrey. Ya en su etapa de entrenador dirigió a Tucanes, Tigrillos de Chetumal, Inter Playa del Carmen y a los Caimanes de Cancún.

"Estoy contento por esta oportunidad me siento muy feliz por dirigir desde el inicio de un torneo al equipo que me vio nacer como jugador y como entrenador y me siento muy feliz, esto será un nuevo reto", comentó Moguel.

Apostarán por canteranos

En cuanto a la plantilla que se conformó para esta temporada, comentó que apostarán por los jugadores canteranos.

“Tendremos una base de jugadores quintanarroense, la mayoría de Cancún, pero igual de Bonfil, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Bacalar, jóvenes de calidad y vamos a apostar por ellos y reforzados con algunos jugadores de experiencia, es una realidad que hay recortes económicos por el tema del Covid-19, pero eso no será un pretexto para que Pioneros busque pelear por entrar a la Liguilla y estar en los primeros lugares, vamos a esforzarnos al máximo", aseveró.