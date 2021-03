México: Daniela Romo inspira documental producido por brasileña

'El Poder de los Sueños' es un trabajo que celebra los 50 años de carrera de la artista y que fue creado por la periodista brasileña, Amanda Rossato, en el que aborda todas las fases de la trayectoria artística de Daniela Romo, mostrando al ser humano que es nuestra cantante y actriz mexicana.

A partir de la perspectiva de que todos tenemos un sueño y que todo sueño tiene una historia, el documental producido por la periodista Amanda Rossato, aborda todas las facetas de la trayectoria artística de Daniela Romo.

El material elaborado por medio de un compilado de escenas de entrevistas y presentaciones fascinantes, muestra una Daniela soñadora, determinada y resiliente, donde la artista cuenta su historia desde la infancia hasta su más reciente trabajo, su relación con el público, la disciplina y la planeación que llevaron a Teresa Presmanes Corona se convirtiera en Daniela Romo.

El documental 'El Poder de los Sueños', será lanzado el día domingo 7 de marzo, en el canal Mais Um Doc, en YouTube, gracias al trabajo realizado por Rossato en colaboración con el proyecto + 1DOC, la idealización de Hellem Santana y traducción de Richard González.

Recientemente Daniela Romo participó en la telenovela “Vencer el desamor”, sumando este proyecto a sus cinco décadas de trayectoria y éxitos.

“Me ha hecho muy feliz en estos 50 años, recorrer un camino que yo me propuse desde mi niñez y haber podido continuarlo me ha dado tanto humanamente como mujer y como profesional, porque me ha regalado tanto cariño, tanto respeto y tantas cosas hermosas, también las difíciles me han tocado pasar, pero no importa, porque si no, no debería chiste. Agradezco mucho que a esta edad de mi vida pueda estar haciendo o ser partícipe de esta telenovela, así honro estos 50 años de camino ”, compartió la actriz tras el final de este gran proyecto.