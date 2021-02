Cancún: Darío Zuliani compone tema dedicado a la pandemia

Cancún.- El productor y compositor de origen argentino radicado en Cancún desde hace más de una década, decidió plasmar los sentimientos que ha dejado la pandemia a la sociedad cancunense, en un tema titulado Tiempo Estanco. En exclusiva para Novedades Quintana Roo el productor musical habla de cómo surgió esta canción que fue creada a la distancia.

“Recientemente hice una canción sobre la pandemia, la escribí y colaboré con una amiga cantante y su esposo que es bajista, ellos me mandaron las voces, no estuvieron aquí, todo lo logramos a distancia entre pláticas de zoom, tuve varias pistas de voz para superponer, coros, me grabaron el bajo, yo grabé guitarras, teclados, la batería la construí con efectos virtuales y así, sin salir de casa, logramos esta colaboración”, compartió Darío acerca del tema “Tiempo Estanco”, una canción emotiva y con mucho sentido, interpretada por la cantante Alejandra Leborans.

“Tiempo estanco es la canción que originalmente pensé para el proyecto de una serie documental de cómo la pandemia afectaba a artistas y empresarios cancunenses; escribí un poco de letra, empecé a probar sonidos y acordes, la idea era relatar el drama que todos estamos pasando, la rutina y la incertidumbre, pensábamos que estaríamos parados hasta junio o julio y ya llevamos casi un año así”.

“Esperando, tiempo estanco, las olas de un océano cerrado, cada día imagina la vuelta de ese resplandor soñado, almas clausuradas, corazones desplegados mantienen la esperanza agazapada, reinventando palabras, silenciando las entrañas de tu cuerpo reflejando sombras claras, esperamos, cancelados todos esos sueños congelados, regresando sin saber cuándo, activo para no morir en vano…” es la letra de este nuevo tema que promociona Darío a través de sus redes sociales.

“No quería hacer una canción terrible, entonces busqué los acordes adecuados para llegar al color que quería expresar. Experimenté con la guitarra y la idea principal salió volando, después llevarla a sonar con instrumentos, con esa batería que quedara perfecta, y los demás instrumentos, tomó un poco más de tiempo. Con la voz y el bajo con que colaboraron los chicos quedó el tema que quería hacer”, concluyó Zuliani, quien prepara la salida de canciones nuevas y el armado de los videoclips de cada una de ellas.