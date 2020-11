México: Sean O’Connel invita a un viaje musical junto a los clásicos en Decades of Rock

Cancún.-Este 7 de noviembre se llevará a cabo el show híbrido que une a los mejores imitadores de Las Vegas en tres grandes actos que se han presentado con enorme éxito y han desatado buenos comentarios en la crítica especializada. Sean O'Connel, imitador de Axl Rose, comparte los detalles de este evento mágico en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

"Estoy muy emocionado porque además de que llevaremos este show al streaming lo haremos presencial en el Teatro Interlomas, con todos los permisos necesarios y sanitización correspondiente para hacerlo, estamos muy emocionados de ver gente real", expresó Sean, quien compartió que este show estaba listo pero llegó la pandemia y los planes cambiaron drásticamente; sin embargo, esto les dio tiempo para detallarlo más y crear un show de primera.

“El tiempo nos dio para hacer juntas creativas necesarias, detallar la producción y llegar hoy a lo que es Decades of Rock, un viaje en el tiempo con tres grandes artistas este 7 de noviembre”.

Héctor Ortiz como Elvis Presley, Estefan Jackson como el Rey del Pop y Sean Tate O’Connel como Axl Rose se apoderarán del escenario del Teatro Interlomas para llevar al público a un viaje musical durante 120 minutos en el que darán el mejor show en vivo, el cual podrá ser visto a través de la plataforma e-ticket Live.

“Es un show tipo Las Vegas, bailarinas, acróbatas, luces, efectos especiales, no hay espacios muertos en el show, será algo muy padre, primero estará Elvis, luego Michael Jackson, Guns and Roses y finalmente los tres juntos en el escenario con grandes sorpresas”, puntualizó Sean, quien desde hace varios años personifica al líder de Guns and Roses.

Con 3 cámaras, drones, excelente producción de audiovisuales y una excelente calidad de sonido, Decades of Rock pretende conquistar el corazón de aquellos roqueros clásicos.