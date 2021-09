Con una trayectoria de más de cuatro décadas, la mujer que alguna vez fue inspiración del maestro Manzanero, se reinventa y entrega su romanticismo a las nuevas generaciones. Emocionada por la aceptación que ha tenido en redes sociales, Diana Vanoni comparte en una charla exclusiva para Novedades Quintana Roo, cómo ha sido su regreso a la escena musical.

“Actualmente, estoy promocionando Mío, tema que ya está en todas las plataformas digitales, me sorprende que de pronto estoy en la lista de favoritos de alguien, es padrísimo cómo se maneja ahora la música, empecé en los 80, hice discos con Manzanero y muchas cosas, hubo un tiempo que me ausenté y a mi regreso ya hablamos de redes sociales, la música se puede descargar desde cualquier lado y de manera inmediata, eso me parece una excelente oportunidad para todos los artistas”, refirió Diana, quien comenzó su carrera a los 17 años como concursante de La Voz del Heraldo y Valores Juveniles Bacardi en 1981.

Diana Vanoni en aquel entonces grabó el tema de Stevie Wonder, “Sólo llamé para decirte que te amo”, logrando un éxito rotundo, fue musa del gran Armando Manzanero, de quien grabó varios temas y teniendo a flor ese romanticismo, ha decidido compartirlo con las nuevas generaciones, quienes la han aceptado con mucho cariño.

“Me da mucha ilusión ver que entre mis seguidores hay chavitas y chavitos veinteañeros, para la música no hay fronteras y eso es lo mágico, me da mucho gusto ver lo que está pasando. Ahora en pandemia he aprovechado hacer una bohemia para mis seguidores una vez al mes, monto algunos temas y si alguien pide canciones y me las sé, se las canto, además traigo una súper banda, estamos haciendo cosas bien padres, espero que cuando pase la pandemia nos destapemos todos y se regrese a lo que éramos antes, los shows y demás, se va a llevar su tiempo pero estoy segura que así va a ser”, expresó contenta Vanoni, quien día a día se reinventa para seguir conquistando corazones.

“En un principio yo no quería hacer mucho caso de las redes sociales, pensaba en mi trayectoria y otras cosas, pero no, ahora importa mucho y lo que hice fue aplicarme y tomarlas en cuenta, es lo de hoy y hay que adaptarse. Llegó un momento que estando en confinamientos me sentí encerrada en mi misma y de pronto hice capsulas en YoTube para estar en contacto con mis seguidores y así nació el programa que tengo ahora, siempre me ha gustado ser presentadora y poder compartir un poco de mi con la gente que me sigue, me encanta y así el día que me quiera echar mis rolitas pues canto y si quiero invitar a mis amigos, compartimos, así empecé de cero el canal y ahí voy”, puntualizó.