Ximena Romo encantada de ser parte y estrenar en México Dime cuando tú

La actriz Ximena Romo disfruta del éxito que ha tenido su nuevo proyecto Dime cuando tú, película que se estrena el próximo 25 de diciembre y que protagoniza al lado de Jesús Zavala, además de compartir créditos con grandes actores como Verónica Castro, Héctor Bonilla, Andrés Almeida, Rosa María Bianchi, José Carlos Ruiz y otros más, En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la actriz comparte los detalles de esta comedia romántica que muestra icónicos y bellos lugares de la Ciudad de México.

“Es una comedia muy linda, muy cercana a la familia y una carta de amor a la Ciudad de México, de la manera que está retratada por Michelle Castro que es el fotógrafo, las locaciones que se buscaron muestra lugares de la ciudad que casi no son explotados como la biblioteca José Vasconcelos, la de la UNAM, esos lugares que no han sido tan retratados y que son igual de importantes y significativos de la Ciudad de México”, expresó Ximena, quien se siente dichosa de ser parte de esta película.

El compartir el protagónico con Jesús Zavala, Romo asegura es un deleite por lo generoso que es como actor, además de lograr una mancuerna increíble con todo el equipo, la cual traspasa la pantalla, pues asegura es una película hecha con amor, disfrute y profesionalismo.

“Este es un proyecto que hace tiempo me habían presentado, pero era algo completamente diferente a lo que es ahora que hice el casting, Dime cuando tu llega en un momento en el que yo estaba en proyectos muy densos, profundos y difíciles, entonces sí, estaba en busca de algo más ligero, divertido para pasarla bien y justo llega este proyecto, además en este momento yo busco que los personajes que me toquen llevarlos por nuevos caminos y nuevas formas y esto ha sido con Dani, el director me dejó construir a una mujer que su problemática no es el amor, sino más bien una chica genuina, sigue su vida con sus propias reglas y a su propio ritmo”.

Orgullosa de su personaje, Ximena busca empoderar a la mujer a través de su personaje y retratar situaciones actuales

“El hacer cine y contar historias conlleva una responsabilidad, por lo que tenemos que estar conscientes del presente que vivimos, sin duda el cine es un medio que deja algo en qué pensar, es por eso que debemos darle la vuelta y hacer historias que aporten a nuestras vidas y no retrodecer en la historia”, detalló Ximena, quien agradece que el equipo de trabajo de Dime cuando tu esté dispuesto a escuchar propuestas e ideas, logrando una película espectacular que el público no se puede perder el próximo 25 de diciembre en todas las salas de la república mexicana.