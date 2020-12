México: Buscan crear conciencia con “La voz del encierro”, una historia de tolerancia y empatía

Cancún.- Como una iniciativa de Grey México y la casa productora The Kubricks: “La Voz del encierro”, busca, a través de casos reales, la empatía y la concientización del espectador en medio de estos días difíciles que se viven en el mundo. Este documental estará disponible para toda Latinoamérica a través de diferentes medios de difusión.

En esta primera entrega se hace una analogía al encierro que todo el mundo vive hoy en día, obligados por la pandemia, a través de la mirada y la experiencia de Roger Aparicio, un hombre sentenciado a prisión injustamente, quien narra lo que significa estar encerrado y cómo logró sobrevivir a ello.

En una época en que no hay claridad sobre la duración del confinamiento, “La Voz del encierro nos da un mensaje de reflexión y esperanza en voz de Roger Aparicio.

“Las crisis también sacan lo mejor de nosotros, prohibirnos estrechar nuestras manos no ha evitado que nos las demos para ayudarnos. Lo mejor que podemos hacer cuando no podemos salir, es entrar en nosotros mismos.” Expresó Roger Aparicio, quien fue acusado de robo agravado contra el policía César Aquino en septiembre de 2013, delito por el cual el Poder Judicial de Perú lo sentenció a 10 años de prisión, tras ser obligado a firmar el acta de registro en la que reconocía el delito. Cuatro años después fue liberado y su historia impulsó a la agencia Grey y a la casa productora The Kubricks a compartirla con el mundo.

La esencia de este documental es concientizar sobre la importancia del aislamiento y verlo desde otro punto de vista, pero también generar tolerancia y empatía con los que nos rodean, “porque quedarnos adentro, también es ayudar”.

“Si Roger pudo aguantar tanto tiempo encerrado injustamente, con todo lo que eso implica, su historia nos inspira para relativizar ese hartazgo y frustración que viven todas las personas que se han mantenido aisladas en casa desde hace 9 meses ya… Con este testimonio queremos invitar a las personas a seguir aguantando, quedándose en casa para cuidar lo más valioso que tenemos que es la salud frente a una enfermedad tan cruel. Para lograrlo es clave ver el confinamiento con otra perspectiva, como la que nos brinda Roger.” comentaron Luis Gaitán, Presidente & CCO de Grey México y Milo Radovic, Director de The Kubricks.