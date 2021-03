México: Dulce, pionera de GranDiosas, feliz de compartir su talento en un escenario

Cancún.- La gran voz de Dulce es ya obligada en un concierto de GranDiosas, ya que es una de las artistas que el público no quiere dejar ir, es por eso que el próximo 27 de marzo unirá su talento al de Karina, María Conchita Alonso y Jeanette en un concierto híbrido desde el salón La Maraka de la Ciudad de México. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Dulce comparte lo feliz que se siente de trabajar con este gran equipo.

“Me gusta estar en GranDiosas porque nunca es igual, cambia el elenco y se invitan a cantantes diferentes, cantantes con mucha trayectoria y talento y es lo que me ha gustado, compartir escenario con compañeras nuevas en el concepto, conocerlas, disfrutarlas, ha sido motivante para mí”, expresó la bella Dulce, quien ha logrado fusionar su voz y su talento con artistas de diferentes estilos, generaciones y tonalidades durante once años.

“Precisamente, el estar cerca de una persona que has admirado, trabajar con ella, conocerla en su persona, ha sido muy enriquecedor, siempre he sido una cantante solista, al trabajar en equipo con otras cantantes aprende uno a ceder muchas cosas, es bonito conocer otros modos de trabajar, que ahorita ya me lo sé, el hecho de verlas y disfrutarlas en vivo, es una experiencia muy bonita que me emociona en su momento, lo gozo mucho cuando se hace el show y me voy a casa muy contenta porque el gran espectáculo que dimos, porque las invitadas son maravillosas y es un buen gusto que me siempre me doy”, expresó.

El concierto que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo contará con la participación de Karina, María Conchita Alonso y Jeanette, cantantes que Dulce admira y se dice feliz de compartir con ellas escenario.

“El elenco me gusta, María Conchita es mi gran amiga, la quiero mucho, después de cuatro años regresa y eso me tiene muy contenta, Karina es una linda compañera, me llevo muy bien y le tengo cariño, son mujeres que cantan precioso; de Jeanette no te puedo decir mucho porque no la conozco, no la he tratado pero sus canciones son canciones que todos nos sabemos y estoy contenta de verla cantar éxitos tan preciosos que hasta la fecha seguimos recordando, creo que va a ser un concierto precioso”, concluyó la talentosa mujer de la gran voz.