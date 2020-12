México: Duzan supera sus propias marcas con “Plan Concluído”

Originario de Hermosillo Sonora, el cantante Duzan se encuentra feliz de estrenar en medio de esta pandemia un nuevo sencillo, del cual nos da detalles en exclusiva, además de compartir con Novedades Quintana Roo cómo aprovechó el confinamiento y sus planes para este 2021.

“Yo aproveché el tiempo que estuve encerrado, desde hace mucho tenía ganas de hacer unos cursos en línea de música en la Universidad de Berklee en Boston, así que los primeros meses de la cuarentena tomé dos programas de certificación, terminé la licenciatura, saqué mi servicio social, hice lo que dejé pendiente por estar viajando entre Ciudad de México y Los Ángeles, así que estos meses han sido de crecimiento personal”, compartió Duzan, quien desde los tres años comenzó a demostrar su amor por la música cantando.

Pero luego de haberse preparado decidió lanzar un video, su primer cover fue de la Banda El Recodo, así continuó grabando temas, elevando su nivel de producción y fue en 2018 que sacó su primer sencillo inédito llamado “Llévame contigo”, con el cual reconquistó a su público.

“Después de mi primer sencillo, ya con producción profesional saqué “Te digo”, una adaptación del portugués Luan Santana, la hice con productores de primer mundo y de ahí encontré el camino a seguir”, detalló Duzan, quien formó parte de La Voz México en 2019, logrando subir un escalón más en su carrera.

“Mucha gente me decía que no entrara, yo vi una oportunidad y no me arrepiento, fue una experiencia magnífica, desde ver el nivel de producción que tienen hasta la relación que hice con mi coach Yahir, de quien he aprendido y me ha ayudado bastante hasta la fecha”, expresó el cantante, quien continúa una buena relación y califica a Yahir como una persona humana y excelente profesional.

Después del éxito que tuvo “Lo barato sale caro”, Duzan quiso retarse a sí mismo y grabó un nuevo sencillo, letra original de su madre Lupita Bustamante, también cantante.

“Salí de La Voz en septiembre y en octubre saqué Lo barato sale caro, un tema pop que tuvo muy buena respuesta, tenía pensado sacar mi siguiente sencillo de inmediato pero por la pandemia todo se retrasó hasta ahora que sale a la luz “Plan Concluido”, es la canción a la que más le he echado ganas, pues es donde quise probar mi habilidad como cantante, tomé una letra de mi mamá que fue cantante profesional, Lupita Bustamante, quien componía mucho para Marco Antonio Muñiz y decidí junto con mi hermana para modernizarla”.

Así es como Duzan, logró superar el reto y actualmente conquista corazones con este nuevo tema, el cual supera las 20 mil reproducciones a poco tiempo de su estreno.

“El tema sigue gustando cada vez a más gente y yo estoy contento por el resultado que ha logrado. Mis planes eran descansar el resto del año y empezar el próximo con varios proyectos que tengo en puerta; sin embargo, estaré como juez de un concurso de canto, apoyando a gente que tiene talento y que quiere sobresalir en lo que hace, si todo sale bien sacaré algún cover para celebrar estas fiestas decembrinas”, puntualizó Duzan.