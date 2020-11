México: Dándole buena cara a la pandemia, Elizabeth Álvarez estrena “Cocinando y celebrando” en YouTube

Cancún.- Elizabeth Álvarez, inicia una nueva etapa en su vida, ahora con su canal de comida “Cocinando y Celebrando…con Elizabeth Álvarez” en donde la gente aprenderá de manera fácil, sencilla y divertida a cocinar recetas que pueda llevar a la mesa de su casa. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, la bella actriz comparte cómo nació esta iniciativa y lo feliz que enfrenta el confinamiento con este proyecto.

“Esta pandemia me ha parecido una gran lección de vida y lo mejor es darle la vuelta a este confinamiento, nos hemos dado cuenta que somos muy felices con pocas cosas y debemos disfrutar nuestro día a día, pues hoy estamos y mañana no, por eso nacen estas ganas de compartir mis recetas, desde niña tengo el gusto por las recetas, mi papá me inculcó este amor por la gastronomía, los sabores, las texturas, a probar algo diferente y crear, somos apasionados por comer bien y por lo tanto me gusta cocinar”, detalló Elizabeth, quien decidió poner manos a la obra y así nació su canal.

“En el confinamiento comencé a cocinar y a subir mis recetas a mis historias de Instagram, en ese momento todos queríamos cocinar, hicimos cosas que hace mucho no hacíamos, así que volvió mi pasión por lo que tanto me gusta y eso me llevó a abrir mi canal de YouTube pero llegaron las clases virtuales y se fue todo al olvido”, dijo, pero luego de organizarse con las clases de sus pequeños, se dio el tiempo para retomar el proyecto.

Liz se reunió con un equipo profesional para sus videos

“Después de que me organicé en este ciclo escolar, encontré el espacio para retomar el proyecto y organicé mi producción y ahora estamos lanzando mi canal que se llama Celebrando y Cocinando, como mero pretexto para celebrar el día de hoy, que estamos vivos, presentes y que podemos ser felices con tan poco, que cocinar puede ser terapéutico, puede sanar y ponerte de buenas. Llevo dos videos apenas, hoy salimos con el relleno del pavo, vamos a comenzar con las celebraciones decembrinas que ya están a la vuelta de la esquina”.

Para dar vida a este proyecto Álvarez contrató un equipo profesional de producción audiovisual, pues pretende entregar lo mejor a sus seguidores.

“La forma de comunicar es totalmente diferente a lo que he hecho en televisión durante estos 20 años, el mundo digital es distinto y estoy en pañales pero lo hago con tanto amor y gusto y mis errores los tomo en cuenta para mejorar. Contraté una casa productora para medios digitales, tengo iluminador, camarógrafo, editor, musicalizador, no lo estoy grabando con mi celular, quise hacerlo de manera seria, asesorada por los expertos”.

Agradecida con Magda Rodríguez

Elizabeth Álvarez participó dos semanas en el programa Hoy; sin embargo, luego de la muerte de la querida productora, el futuro es incierto.

“Tenía la invitación de Magda Rodríguez para estar todos los lunes en Hoy pero tras su fallecimiento, no sé qué va a pasar, vivimos en un mundo tan frágil y nuestra vida es así, estoy muy triste por lo de Magda, pero contenta porque me dio la oportunidad de estar, sé que le gustó mucho lo que hice y fui de las últimas adquisiciones que hizo Magda para el programa, así que no se si voy a seguir pero si no, seguiré trabajando en casa haciendo mis videos y subiéndolos a mi canal. Es complicado por la pandemia el que regrese a la televisión, prefiero esperar y sé que los momentos de Dios son perfectos, espero regresar a la televisión el próximo año”, finalizó.