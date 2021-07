Con tan solo 21 años, el talentoso cantautor mexicano Emiliano, consolida un paso más en su carrera, promocionando su más reciente sencillo titulado “La Vibra”, de la mano de uno de los productores más aclamados del momento, Kiko Cibrián, quien actualmente produce el nuevo disco de Luis Miguel.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Emiliano comparte los detalles de este crecimiento profesional, así como sus planes a futuro en la industria musical.

“Desde que tenía 15 años decidí dedicarme a la música de manera profesional, he cantado toda mi vida, en eventos familiares, en Navidad y demás, siempre cantaba covers de Luis Miguel, de José José, así fue creciendo mi amor por la música, de pronto un día mi papá compró un piano, me senté, comencé a tocar, busqué una maestra que me enseñara, estaba obsesionado, tocaba 8 horas diarias y aunque a todo el mundo tenía harto me ayudó mucho, de ahí me seguí con la guitarra, la armónica, el ukele, el bajo, la batería y me convencí que la música era mi pasión”, recordó Emiliano, quien gracias a su ahínco se conectó con algunos estudios, productores y dio marcha a sus impulsos.

“Mis primeras canciones no tenían ni tempo, ni nada pero tenían ritmo, eran bonitas e iban por buen camino, mi primer oportunidad fue abrir un concierto de Jesse & Joy, canté siete canciones y el público me pedía otra, Kiko Cibrián, el productor de Luis Miguel estaba en el público, me vio, se comunicó conmigo e hicimos muy buena química, se convirtió en mi mentor hasta el punto que encontré el camino de lo que quería hacer en la música, así me fui a estudiar ingeniería en música en Berklee, todavía sigo aprendiendo, a veces pienso que he vivido más de normal de una persona de mi edad”.

Luego de un camino lleno de éxitos, abriendo conciertos de grandes como Sin Bandera, Camila, Reik y otros, fue consolidando su carrera musical con el firme propósito de generar buena vibra en quien lo escucha.

“Quiero darle a la gente una mejor perspectiva, encontrarse a sí mismos y no juzgar a los demás. Creo que a cada paso que doy dentro de la música, entre más aprendo y experimento puedo hacer planes para conectar a la gente con mi música y compartir mis mensajes, hacerles sentir que no están solos, mi misión es poder ayudar a la gente de México a que encuentren ese lugar en el que pueden ser ellos mismos”, refirió Emiliano

Tras el éxito de La Vibra, canción dedicada a México, Emiliano continúa preparando más música que tenga algo que decir para tener como fin un nuevo disco lleno de excelentes ritmos y una increíble actitud.