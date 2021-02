Emmanuel Palomares se despide de Vencer el desamor

El actor que dio vida a Romel y ahora al gemelo Gael, uno de los tres protagónicos que conquistó al público en la telenovela Vencer el desamor, el día de hoy (19 de febrero) se despide este gran proyecto que representó uno de los retos más importantes en su carrera y donde logró hacer una gran familia, así lo compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo, el buen Emmanuel Palomares.

“Estoy contento con el recibimiento que nos dio el público que nos acompañó durante meses y nos puso en primer lugar de audiencia. Vencer el desamor ha sido el reto más importante de mi carrera, que Rosy Ocampo junto con Silvia Cano me hayan dado la oportunidad de representar a unos hermanos gemelos, así como es de complejo fue de divertido y gozoso realizarlo, me quedo con el mejor recuerdo de una de las experiencias profesionales más bonitas de mi carrera”, compartió el guapo actor, quien agradece ser parte de estas historias y el aprendizaje que le dieron.

“Hubo mucho aprendizaje al lado de un gran elenco de gente que admiro y respeto y que se quedará en mi corazón. Tenía mucha emoción de hacer el encuentro de los dos hermanos, esas escenas donde se abrazan y demás, hubo mucha preparación previa, mucho trabajo de mesa, construcción de personajes y análisis y cuando llegó el momento fui el más satisfecho, era un éxtasis profesional cambiar de caracterización externa e interna, la más importante, ahora que termina me quedo muy satisfecho de lo que vi y lo mucho que pude lograr con el público”, expresó.

Podría formar parte de la tercera parte de Vencer…

Emmanuel Palomares asegura que la franquicia Vencer ha sido un parteaguas en su carrea, primero siendo villano con Vencer el miedo como el malvado Rommel, ahora con el reto de hacer al hermano gemelo que es Gil, con una personalidad completamente distinta y en un futuro le encantaría seguir con la trilogía de Vencer el pasado.

“Rosy si algo sabe es sorprendernos, así que no se si estaré en Vencer el pasado, aunque me parece muy interesante y padre esta conexión que ha habido entre historias, me encantaría saber cómo el personaje de esta historia conecta con el pasado, todas las historias que hace Rosy son innovadoras y lo ha demostrado en toda su carrera, entonces ahí está el público, fiel a los buenos melodramas que son nuestros, es nuestra cultura y vamos demostrando que se pueden hacer telenovelas de este nivel”.

Luego de unos meses de descanso, tras el término de las grabaciones de la telenovela, Emmanuel Palomares aprovecha el tiempo para consentir a sus fans a través de redes sociales.

“Espero que nos sigamos viendo, ahorita hay muchas opciones virtuales, Instagram, me divierto en Tik Tok, estoy en el tiempo de ser Emmanuel, de aprovechar este espacio, de esperar la fecha del estreno de mi película Camino a la libertad que filmé el año pasado pero por pandemia se ha movido la fecha del estreno, pero cuando lo sepa se los compartiré en mis redes sociales, mientras tanto que pase lo que tenga que pasar”, concluyó el actor que dijo busca seguir creciendo, evolucionando como ser humano y cuidarse de la pandemia porque vida solo hay una.