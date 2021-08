Tras candados de Only Fans, Erick Farjeat abre su propia plataforma, sin restricciones

El músico Erick Farjeat aprovecha las recientes restricciones de la página que hizo millonarias a muchas luminarias, Only Fans, para ofrecer un nuevo portal en el que podrá volver el contenido para adultos sin censura, así lo compartió con los medios de comunicación, el ex de Sabrina Sabrok.

“Hace una semana Gustavo Adolfo Infante me preguntó en su programa si había vuelto a grabar videos XXX, a lo que respondí que sólo en producción, pero gracias a ello me entró la espina y desde este fin de semana estoy de regreso en la industria del entretenimiento para adultos, acompañado nada más y nada menos que de la increíble Haide Unique, quien inicialmente formó parte de mis Fetish Dolls, pero ahora también tenemos juntos nuestro show”, refirió Erick Farjeat, quien continúa con su exitoso show Fetish Dolls y planea hacer el quite a la plataforma que hizo millonarias a muchas luminarias, OnlyFans.

“Estamos comenzando a grabar videos exclusivos, los cuales podrán encontrar en mi plataforma que estoy por lanzar públicamente, con la cual pretendemos dar el servicio que Only Fans está por quitar; mi plataforma será una red social exclusiva para contenido +18, desde erótico hasta explícito, donde los usuarios podrán comercializar libremente su contenido, paralelo a esta plataforma también estamos abriendo un site exclusivo donde subiremos nuestras propias producciones. Además contamos con el servicio de generación de contenido para los nuevos usuarios sin experiencia”, detalló.

Mientras tanto, aseguró que pronto Haide Unique y él mismo, estarán anunciando sus próximas presentaciones y compartiendo sus producciones XXX.