México: Erick y Mia Rubín juntos en concierto virtual

Cancún.- Erick Rubín ofrecerá un concierto inolvidable este próximo 19 de diciembre en el que presentará de manera oficial a su hija Mia como cantante; en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, padre e hija comparten los detalles de esta mancuerna que han logrado y las sorpresas que ofrecerán en su primer concierto juntos.

“Este proyecto tiene unos ingredientes que lo hacen muy especial, uno: es la primera vez que cantamos juntos; dos: es la presentación de Mia, y tres: vamos a estrenar tres temas inéditos y cuatro, vamos a tener un invitado especial con el que cantaron cuatro canciones, todo esto desde mi estudio de grabación, rodeados de músicos que han hecho historia en nuestro país, ganadores de Grammys y unificado por un mismo camino, un sonido latino que es a donde jugamos llevar estas canciones de toda una carrera, más temas de otros artistas”, detalló Erick, sintiéndose feliz y orgulloso de compartir escenario con su bella princesa Mia Rubín.

“El mejor ingrediente y el más especial es cantar al lado de alguien que admiro y amo tanto, desde muy pequeña Mia sueña con esto y me hace muy feliz verla realizada y compartir, estamos compartiendo mucho y hacemos buen team de trabajo”, refirió.

Será el 19 de diciembre a través de la plataforma de Cinépolis Klick que padre e hija podrán llegar a hogares de todo el mundo para ofrecer un emotivo concierto lleno de dulzura, talento y profesionalismo.

La pandemia les dio tiempo y espacio para concretar este proyecto

Por su parte Mia, se dijo contenta de ver a su padre trabajar y que juntos puedan lograr este concierto, que si no fuera por la pandemia sería algo incierto.

“Este año ha sido difícil pero lleno de oportunidades nuevas, mi papá ha estado trabajando muchísimo, ha ayudado a que todos logremos conectar más con la música, yo he intentado adentrarme mucho más a la composición y sé que este proyecto no hubiera salido de no ser por el coronavirus, de eso estamos muy agradecidos, tal vez esta presentación nunca hubiera pasado o hubiera pasado de otra forma pero no juntos”, recalcó Mia a la vez que aseguró que la mancuerna que ha hecho con su padre es increíble, pues es alguien que admira, su inspiración y la persona con la que trabaja de manera increíble.

“Raíces va a ser mi estreno y pretendo sacarle el mayor provecho a este concepto, incluso podría haber una gira y un EP, obviamente me gustaría sacar cosas por mi cuenta pero siempre con mi papá a mi lado, es mi modelo a seguir y quiero también tener ciertas características que ellos tienen, por ejemplo el contacto con su público, el amor que les dan y la conexión que tienen con ellos, es lo que quiero hacer con mis fans, y que en este concierto se sientan parte de esta familia, que se diviertan, queremos brindar un poco de alegría en estos momentos difíciles”, expresó contenta Mia de cerrar el año de esta manera.