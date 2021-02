México: Erick Zepeda busca unir al público con su banda sinfónica

Cancún.- El artista creador de la llamada Banda Sinfónica, la cual nace de la fusión de la banda sinaloense y la orquesta sinfónica, presenta al público La Reggaetoneada, un tema con el que pretende mostrar una voz y contenido más maduro, más adulto y sobre todo una nueva propuesta musical. En entrevista exclusiva para Novedades, Quintana Roo Zepeda compartió cómo nació este concepto y sus planes a futuro.

“La mezcladera empezó hace como tres años, yo terminé con un grupo pop en el que estaba, pero mi inquietud era hacer un disco de big band, pero mi manager me dijo que era algo serio, luego quise hacer banda y me dijo que mi imagen no era para eso y así se me ocurrió fusionar estos dos géneros, la tambora y la orquesta y ahí empezó esta aventura. La mayoría de los géneros estaban muy divididos pero el mensaje que queremos dar con esta fusión es que a través de la música podemos unirnos sin distinciones, en gustos se rompen géneros y es por eso que decidimos hacer esto”, compartió Erick, quien en un inicio recibió críticas pero decidió arriesgar y ahora disfruta de la unión y aceptación del público.

La Reggaetoneada, un tema que rescata la cultura popular mexicana

“La Reggaetoneada surgió en el encierro, lo que plasmamos en la letra es algo picaresco, buscábamos un motivo para reírnos y echar carrilla, jugamos con el doble sentido pero cuidando la línea del respeto hacia la mujer, esta rola me salió del corazón, si Paquita nos ha tirado por tantos años que nosotros le echemos una piedrita no pasa nada, pero claro con todo respeto. Buscamos que fuera un tema divertido que nos hiciera olvidarnos un poco de lo que estamos viviendo, en el videoclip nos basamos en algunas escenas de las películas de Pedro Infante en la cantina, esa forma tan chusca que tenía que ligar, cuidando que el video no fuera vulgar o exponer a nuestra protagonista ni herir susceptibilidades. Quiero además en este video rescatar la cultura mexicana como es el traje de charro, las cantinas clásicas de Tequila Jalisco, el paisaje agavero es algo que nos distingue como mexicanos, fueron detalles que se cuidaron y se aportaron dentro de este video”, detalló Zepeda, quien prepara su nuevo material discográfico al que llamará Deshecho en México.

Sueña con grandes colaboraciones.

“Estaría bueno hacer una colaboración con Ana Bárbara, cantar con la señora Aida Cuevas sería un honor y más si puedo hacerlo vestido de charro o igual con la banda Tierra Sagrada me gustaría muchísimo, ahora que si se puede con Luis Miguel sería un sueño cumplido”.