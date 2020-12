México: Armando Manzanero: Grande entre los grandes

Cancún.- Grandes fueron sus composiciones, así como el amor a su profesión y el talento que emanaba aquel gran ser humano, aquel Armando Manzanero, que con sus composiciones dejó un gran legado alrededor del mundo; hoy su alma trasciende pero las memorias y los buenos momentos que dejó entre sus allegados serán inmortales.

Algunas estrellas de la música compartieron en exclusiva para Novedades Quintana Roo, su sentir, tras el fallecimiento del gran compositor yucateco, orgullo de México, Armando Manzanero.

“Manzanero confiaba en mí”

Pablo Milanés (Cantautor)

“En la inauguración de un canal televisivo en México de nuestro amigo el productor Epigmenio Ibarra, actuaban muchos artistas entre los que estábamos Manzanero y yo. Cada uno estaba en su camerino y él abrió la puerta del mío de repente y sin saludarme ni nada, me dijo: “Vamos a cantar El Ciego” y con la misma cerró la puerta y se fue...

Yo me quedé loco y dije, ¿y la letra? pues no me acordaba de todo, y ¿qué voz voy a hacer?, ¿qué tono..? todo eso lo pensé de repente. Salí rápido para preguntarle y ya había desaparecido entre el tumulto de gente. Luego, nos anunciaron para cantar y él empezó a tocar a piano El Ciego y cantamos cada uno nuestra parte, hicimos dos voces, me supe la letra que me dio tiempo a copiarla minutos antes y todo quedó perfecto! Después le dije que nos había quedado bien la locura y evidentemente lo hizo todo porque confiaba en mí.

Cuando cantamos en mi disco Pablo Querido, él no aceptó de entrada mi canción “Mírame bien” porque alegó que era para un joven y que él ya era viejo, que prefería “Para vivir” y así tuve el honor de cantar con él esa versión tan maravillosa. Manzanero era uno de los grandes grandes de la canción de habla hispana pero sus canciones llegaron al mundo entero.”

Foto: Javier Salas (Cortesía)

“Me heredó su legado”

Rodrigo de la Cadena (Cantante y compositor mexicano)

“Tristemente el maestro Manzanero se adelanta, cuando pensábamos que su carácter de grandeza lo haría inmortal como lo es en su obra. Nunca imaginamos que ese hombre fuerte, vigoroso, pasional, inquieto, charlista y amante de la vida se iba a ir, pensé que no era su momento pero este asqueroso virus está matando a los mejores mexicanos, Armando Manzanero es sin duda, el más universal de todos los yucatecos, lo conocí cuando tenía 14 años, desde entonces me apadrinó, caminamos codo a codo, viajamos por el mundo juntos, tuve el gusto de que me cocinara cocina de todo el mundo, hacía sushi con sus propias manos, con esas manos que acariciaban el piano. Me produjo uno de mis primeros discos hace más de 10 años y decía que era su última generación, que a través mío estaba segura la continuidad del romanticismo”, recordó el joven tenor, quien tuvo la fortuna de estar al lado del compositor horas antes de que fuera internado por covid.

“Estuvimos juntos en el estudio de grabación el mismo día que lo internaron , el domingo regresó de Mérida de inaugurar la Casa Manzanero, el lunes comimos en un restaurante japonés, lo vi bien pero tosiendo, conversó toda la tarde, teníamos muchos planes, una gira, estoy preparando un disco de canciones inéditas pero el martes que nos vimos en el estudio de grabación, me dirigió la voz, ahí lo ví más decaído pero en pie, parecía que tenía calentura, iba muy abrigado con un poncho y cubrebocas, canceló una comida que teníamos, a las 2 de la tarde terminamos la grabación y a las pocas horas me enteré que ya habían internado en el hospital por covid, de inmediato nos hicimos la prueba que salió negativa, lamentablemente el maestro falleció en la madrugada dejando a un país inconsolable”.

“Quería promover su música en Suiza”

Joel Montero (Tenor internacional)

“Se nos fue el maestro Manzanero, a pesar de que no somos de la misma generación había un montón de proyectos juntos…la idea era que en mi presentación del Auditorio Nacional que se canceló por el covid, estaba él como invitado, estaba fascinado de escuchar su música con orquesta sinfónica, de hecho tenía la inquietud de promover su música aquí en Suiza con esos conciertos, no se logró concretar pero teníamos pensado en retomarlo en otro momento y es lamentable que esto no será posible. Estoy muy tocado por su fallecimiento, pero me voy a desquitar con algunos temas de él en su honor, solo nos queda honrar su talento y ese don que le dio al mundo entero, no solo México está de luto, sino todos los interpretes del mundo que lo cantaron”.

Joel Montero dejó pendiente una presentación con el maestro Manzanero en el Auditorio Nacional. (Cortesía)

“Fue mi padrino de bodas y un gran cocinero”

Arlette Pachecho (Actriz)

“Muy triste, amaneciendo con una noticia que quisiéramos fuera una inocentada, tenía la esperanza que don Armando saliera adelante pero esta maldita enfermedad se ha llevado a tanta gente que es una desgracia, ahora se lleva al último, a uno de los más grandes compositores de la música en español, un compositor a nivel mundial, un gran orgullo para México. Yo fui con Raúl Vale, un año antes de casarnos, a Japón y en un karaoke los japonecitos cantaban las canciones de Manzanero, era una figura de talla internacional, compartí con él en España, tuve la suerte de que fuera nuestro padrino de bodas el 19 de octubre de 1989 en un barco de Acapulco, ese día llegó Luis Miguel y se sentó a platicar con Manzanero, tiempo después hicieron el primer disco de Romances, fue un día muy bonito, recuerdo que en la plataforma del barco nos cantó Somos novios, fue la primera que bailamos Raúl y yo como casados. Era un gran chef, cocinaba muy bien”, recordó Arlette Pacheco.

Pacheco recuerda al maestro como un excelente cocinero. (Cortesía) (Cortesía)

“Me regaló mi primer tema ranchero”

Aida Cuevas (Cantante)

“Qué tristeza la muerte del maestro, tuve el privilegio de conocerlo, de tratarlo, tengo recuerdos maravillosos de él, a los 17 años de edad me regaló mi primer tema ranchero, “Te juro que andas mal” y “Se van para su casa” fueron las canciones que me regaló, me produjo dos discos, no se a cuanta gente le regaló canciones pero yo me siento privilegiada por ello. Me invitó a participar en un concurso en Japón que ya no se pudo hacer, pero a lo largo de tantos años de conocerlo fueron muchas vivencias, participamos y cantamos juntos muchas veces, me acompañó por primera vez a las mañanitas de la Virgen, hace como 10 años hicimos juntos un programa hermoso en las Grutas de Cacahuamilpa; hace dos meses hicimos un tutorial para Compass Stage, él de autoría y yo de interpretación. Las redes lo daban por muerto desde hace dos días y a mí me dolía el estómago, apenas ayer (domingo) en la noche el escultor Sebastián me mandó un mensaje diciéndome que estaba muy grave y desafortunadamente a las 3 de la mañana pierde la vida, es una gran pérdida para la música, para quienes lo conocimos, es una tristeza muy grande”, refirió la gran cantante vernácula Aida Cuevas.