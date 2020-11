México: Esther Anaya hace homenaje a la mujer empoderada con su nuevo sencillo “Bye”

Cancún.-Con ritmos árabes, electrónicos y con tinte urbano, la violinista y cantautora Esther Anaya aplaude a todas esas personas que deciden poner basta a una relación tóxica, enviando un mensaje fuerte y contundente para empoderar e incentivar a los y las valientes. En una amena charla exclusiva con Novedades Quintana Roo, Esther comparte los detalles de este tema y las sorpresas que tiene para su público.

Estoy muy contenta a pesar de todo lo que pasa alrededor del mundo por la pandemia, la violencia y todo, creo que ha sido un tiempo en el que he reflexionado demasiado, me he dado el tiempo para reinventarme y sacar música que inspire en algo positivo y de eso se trata bye ”, expresó Esther, quien lanza un contundente mensaje a quien la escuche.

“Es una canción inspirada en una situación que viví en una relación pasada hace 10 años, no era valorada por mi pareja, era infeliz, no había maltrato físico pero sí psicológico y me costó mucho trabajo salirme de ella. Es una canción de empoderamiento y una invitación a todas las personas que están pasando por una relación que las o los hace sufrir y que está bien decir bye a esta situación que los hace tristes ”, expresó.

Esther Anaya está segura que a través de la música, de su voz y de expresar sus experiencias pasadas de vida, sirve de inspiración a otras personas de esa manera está contribuyendo a la salud emocional y al empoderamiento de hombres y mujeres.

“Quiero que recuerden que son valiosos, lo que merecen y le digan bye a esa persona, a esa situación, a ese maltrato y poder ser libres, eso lo hice yo y ahora quiero compartirle a mi público este mensaje. El primer paso es reconocer que hay algo mal y poner un alto”.

Prepara nuevo sencillo y disco

“Se vienen varias colaboraciones por las que estoy muy emocionada, son de género urbano y estarán listas a finales de noviembre, lanzo una canción con una persona colombiana y para la primavera del siguiente año estaré lanzando mi primer álbum, así que me dedicaré a plasmar en mis canciones ciertas experiencias que nos motivaron a salir adelante ”, expresó Esther, quien aseguró que pronto volverá a Cancún para presentar sus nuevos proyectos.