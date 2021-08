Humedales Digitales es el nombre que lleva la primera edición híbrida del Festival Cervantino, esto porque el punto intermedio entre agua y tierra hace de los humedales un territorio híbrido, en el que las especies coexistentes se adaptan a las condiciones climatológicas del ecosistema para sobrevivir y bajo esta premisa es que el Centro de Cultura Digital (CCD) y La Colmena: Centro de Tecnologías Creativas, en colaboración con el Festival Internacional Cervantino (FIC), desarrollaron un programa de actividades culturales que fusiona la virtualidad y las artes vivas para evidenciar la relación e intercambio entre dichos espacios, así como la adaptación del ser humano a la nueva normalidad por la pandemia de Covid-19.

Por tercer año consecutivo, la participación del CCD en el FIC 49 se hará visible en la fachada y las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, a través de Rastros/ Rostros, una instalación de videomapping en tiempo real que proyectará las fotografías del público Cervantino, quienes podrán exhibir su foto en los módulos de manera presencial o bien en línea a través de la página web del CCD.

El intercambio digital se detonará en el Taller: experiencias telemáticas, en el que estudiantes y artistas participantes desarrollarán una aplicación de videollamadas con fines creativos, para desafiar las plataformas de comunicación del día a día.

A su vez, la muestra Metamorfosis “2.0” es una selección de piezas escénicas nacionales e internacionales, que manifiestan la capacidad de adaptación del cuerpo frente a la contingencia sanitaria y el surgimiento de herramientas digitales de producción como parte de su proceso de adaptación.

Danza a domicilio. “Sere-danza, danza para verse desde la ventana”; No hay futuro posible. Capítulo 1. Bailamos, pero clandestinamente; Lázaro; Pas de Deux; Volar como la colibrí mientras arde la selva; Wisdoms for Love 3.0, y When you are close to me, I shiver son las siete obras que desafiarán el espacio físico para conectar en las plataformas en línea tanto del CCD como del FIC.

Además de estas muestras se realizará una serie de juegos para exaltar la festividad de una de las celebraciones culturales más importantes de Latinoamérica desde la virtualidad.

Entremeses de juegos en Cervantino. Noches de juegos virtuales es una actividad a cargo del Laboratorio de Juegos del CCD, en la que durante tres días las y los participantes utilizarán plataformas especializadas para generar nuevos vínculos de amistad a través de diversos juegos digitales.

Todas las actividades en línea programadas bajo esta colaboración serán gratuitas y con cupo limitado. El Festival Internacional Cervantino se realizará bajo estrictos protocolos de salud, con la finalidad que el público pueda disfrutar de las actividades presenciales en los espacios de Guanajuato. El uso de cubrebocas obligatorio, la aplicación de gel antibacterial, el respeto a la sana distancia y los aforos limitados en recintos abiertos y cerrados son algunas de las medidas implementadas para salvaguardar la salud del público asistente.