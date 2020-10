Sí habrá “Cena de Ánimas” en Cancún y será virtual

Cancún.- En el marco de las celebraciones de Día de Muertos, el Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez presenta la Décima Edición del Festival Cena de Ánimas, este año en su versión digital, que será transmitido el 1 y 2 de noviembre a través de YouTube, Periscope y Facebook Live desde la cuenta @SomosCulturaCun.

A lo largo de los dos días de transmisión, público de todo el mundo podrá disfrutar de una programación diversa y diseñada para toda la familia con talento local, la cual va desde números musicales hasta cápsulas especiales referentes a esta celebración. Cada evento tiene como objetivo honrar nuestras festividades sin la necesidad de salir de casa.

Programa 1 ro de noviembre. (Cortesía)

Las actividades iniciarán a las 17:00 horas con el concierto de la Orquesta de Cámara de Cancún bajo la dirección del Maestro, Mario Monroy; posteriormente la niña Sofía Meneses presentará un bien elegido repertorio alusivo a la festividad, para luego dar paso al dueto acústico Bacaanda, el cual realizará un enlace en vivo desde el Panteón Municipal “Los Olivos”.

No podía faltar la participación de una agrupación, orgullo del estado, el grupo de canto coral “Quantum Beat” by Coralcun, quienes deleitarán al público con sus excelentes arreglos vocales de piezas clásicas y de dominio popular, para cerrar el día con “Sesquiáltera”, y su particular presentación de música regional.

Programa 2 de noviembre. (Cortesía)

El día 2 de Noviembre, arranca la fiesta con la presentación de “StoryVille”, compuesta por canciones y poemas representativos de la temporada, para posteriormente poner a todos a bailar desde casa con música folclórica mexicana del grupo “Fabián y sus Monarcas” y de la “Marimba Tropicaribe”.

Ambos días se tendrán cápsulas “Del Más Allá para los de Más Acá” y cuentos de “Ultratumba”.

Con este gran programa El Instituto de la Cultura y las Artes de la ciudad corroboran el compromiso de resguardar la seguridad de la ciudadanía para que permanezcan en casa y disfruten de este programa que enaltece la celebración del día de muertos.