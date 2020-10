México: Hoy arranca edición virtual del Festival Internacional Cervantino 2020, "una fiesta para el alma"

Cancún.-Con un emotivo acto protocolario, las autoridades del estado de Guanajuato, dieron por inaugurada de manera oficial la edición número 48 del Festival Internacional Cervantino, el cual denominaron histórica ya que debido a la pandemia estuvo a punto de ser cancelada; sin embargo, decidieron reinventarse y llevar a cabo un cabo esta importante reunión de talentos de manera virtual y esta vez al alcance de todos.

“El festival internacional cervantino es un proyecto cultural continuo, inclusivo, progresivo y susceptible de adaptarse a las circunstancias particulares que le impone su entorno y su tiempo, como lo que vivimos actualmente, que son extraordinariamente, El FIC se desarrolla en el marco de una tragedia global con pérdidas humanas en nuestro estado, en nuestro México y en el mundo, no podemos evadir esa realidad por el contrario asumirla para que de ninguna manera esta pandemia incida en la sensibilidad humana porque para ello no habría vacuna inventada, es por eso que el FIC se ofrece como una gran fiesta para el espíritu, no como un jolgorio, si no como el reconocimiento a algo y a alguien”, refirió durante la inauguración Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector de la Universidad de Guanajuato.

#48FIC La arpista Catrin Finch y el músico de kora Seckou Keita Music Music presentan una metáfora del poder de la música para elevarse y librar fronteras en el concierto WHY FLY? #TransmisiónDigital 🔵 en el #48FIC La arpista Catrin Finch y el músico de kora Seckou Keita Music Music presentan una metáfora del poder de la música para elevarse y librar fronteras en el concierto WHY FLY? Desde el teatro Sans Films en Londres. 🎟️ La señal de TV4 también se ve en nuestro escenario digital: www.festivalcervantino.gob.mx Transmisión gratuita sin registro previo.📲 📺 📻 #CervantinoEsContigo #ElEspacioQueNosUne Publicado por Festival Internacional Cervantino en Miércoles, 14 de octubre de 2020

Por su parte, la directora del FIC, Mariana Emerick, asegura que esta modalidad en línea, fue de retos y mucho aprendizaje.

“Este año lleno de retos y desafíos nos está dejando una gran lección, el FIC tuvo que reinventarse para ser un punto de encuentro pleno de garantías, compartimos con el público el deseo de los artistas de compartir su talento con su gente, como lo hemos hecho dese hace más de cuatro décadas, a pesar de que muchos recomendaban que se cancelara el festival, logramos encontrar la mejor solución posible gracias al esfuerzo de los involucrados, no fue fácil pero el amor a este festival nos permitió seguir con esta edición 2020, de un festival que por muchas razones será inolvidable”, refirió y señaló que durante los cinco días de transmisión, el 100% del contenido será compartido de manera gratuita en México y Latinoamérica, a través de distintas plataformas.

Paris Mozart Orchestra. (Captura de pantalla)

“Tendremos más de 150 actividades artísticas escénicas, contaremos con la participación de 13 países, en esta edición se cuenta con 825 artistas de los cuales 443 son nacionales y 382 internacionales, presentando expresiones que van de la ópera, a sets de música electrónica, propuestas culturales para todas las edades. Es la primera vez que el 100 por ciento de la oferta estará gratis en varias plataformas digitales dentro y fuera de nuestro país. El sitio web festivalcervantino.gob.mx y contigoenladistancia.com.mx serán algunos de los lugares, además de los más de 100 medios públicos de acceso al festival”, puntualizó.

Finalmente, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, invitó a la audiencia a no perderse este gran festival, el cual está hecho con todo el corazón como una fiesta para el espíritu, para llenar el alma del público en estos momentos vulnerables que vivimos por la pandemia de Covid-19.

Catrin Finch and Sekou. (Captura de pantalla)

“El festival Cervantino está de pie, es uno de los festivales más importantes del mundo que ho se reinventa debido a la contingencia mundial que vivimos, un formato con el que estamos cuidando y protegiendo la salud de los artistas, organizadores y de los espectadores. Un formato con el que estoy seguro la grandeza de nuestro festival llegará a más audiencias ya más países, los invito a vivir a distancia pero con toda la intensidad este festival. El 2020 pasará a la historia como el año en el que Guanajuato dio un gran salto a la cultura digital, así como el FIC, otros eventos de nuestro estado han migrado a este formato, la pandemia de covid-19 frenó el dinamismo de nuestras ciudades , pero no nos detuvo ”.