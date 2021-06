Tecate Pa’l Norte regresa de manera presencial

Los días 12 y 13 de noviembre el Parque Fundidora de Monterrey, que ampliará su territorio a un total de cuarenta hectáreas, será el escenario de uno de los festivales de música más importantes del país: El Tecate Pa’l Norte, el cual promete, con esta ampliación, ser un espacio más seguro de distanciamiento al aire libre para todos los asistentes.

Entre otras acciones preventivas y en total coordinación con las Secretaria de Salud Estatal y demás autoridades estatales y municipales, Tecate Pa’l Norte instalará filtros sanitarios en cada uno de los accesos y todo el personal estará certificado previamente por la Secretaria de Salud para brindarle seguridad al público y que vivan al máximo cada una de las experiencias que ofrece el festival.

Este año se sumaran dos nuevos escenarios, que al igual que el tradicional Pilos Bar funcionaran al aire libre, sumando en total 9 escenarios y todos estarán ubicados en espacios abiertos.

En esta edición las propuestas crecen y serán más los escenarios que funcionen de manera simultánea, lo que permitirá al público disfrutar de una mayor propuesta musical a todo lo largo del territorio del festival más impresionante del país.

Por los escenarios de Tecate Pa’l Norte han pasado grandes talentos de alcance mundial como Muse, Carlos Santana, The Killers, Imagine Dragons, Maná, Calle 13, J Balvin, Arctic Monkeys, Café Tacvba, Enrique Bunbury, Tigres del Norte, Snoop Dog, Fabulosos Cadillacs, Queens Of The Stone Age y Kings Of Leon, entre muchos otros.

Cada año el Tecate Pa’l Norte nos sorprende también con los famosos Artistas Sorpresa y este año no será la excepción; entre otros han desfilado por el Escenario Sorpresa Vanilla Ice, Village People, Magneto, Emmanuel, Red Foo, Los Kumbia Kings y Cristian Castro.

Los boletos se pueden adquirir desde el lunes 5 de julio en el sistema ticketmaster y en las taquillas del Pabellón M sin cargos por servicio, asimismo, los boletos adquiridos para la edición a Tecate Pa’l Norte 2020 siguen siendo válidos para la edición 2021.