La bella Frances Ondiviela no para de hacer maldades al interpretar a la diseñadora de modas Yolanda Pradas en la telenovela Diseñando tu amor de Pedro Jorge Ortiz de Pinedo, papel que agradece y disfruta al máximo, así lo comparte en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo.

Después de un año difícil debido a la pandemia por Covid-19, la bella actriz regresó a la pantalla de televisión en un gran proyecto y acompañada de un excelente elenco.

“Un año complicado, tan sensible, necesitaba algo que me hiciera olvidar todo lo vivido, tantas pérdidas, tantas cosas, esto del covid-19 nos pegó muy fuerte a la humanidad, vino a cimbrar cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, a recordarnos que somos muy vulnerables, que la vida se puede perder en un abrir y cerrar de ojos, en mi caso perdí compañeros, seguimos teniendo la muerte cerca, tanto que debemos cuidarnos y al de al lado también, arrancar con un proyecto tan bonito es una total bendición”.

“Estoy muy bendecida, este personaje llegó en un momento padrísimo, mis compañeros y yo estamos disfrutando mucho el proyecto, le estoy echando muchísimas ganas a Yolanda, hubo un gran trabajo de mesa vía zoom antes de empezar el proyecto, con el productor, con los directores, así que entramos con todo y ahí está el resultado”, refirió Frances, quien asegura que se encontraba aislada, siguiendo el confinamiento y los protocolos establecidos, sin trabajo pero con mucha fe de que llegaría algo bueno a su vida.

“Tenía los ojos puestos en Dios, sus tiempos son perfectos y sabía que iba a llegar el proyecto perfecto, siempre le pedí que cuando comenzara a activarse todo esto pudiese llegar ese personaje ideal para mí y pasó, me llamó Gina Ramos, la jefa de reparto de Pedro Ortiz de Pinedo para decirme que estaba en una terna para este proyecto, nunca me dijo que personaje y yo ni pregunté nada, mandé fotos, un videíto y quedó, ya no me llamó. Cuando pregunté me llevé la gran sorpresa de que me había quedado, reí, lloré, le di gracias a Dios porque no me la creía, a Pedro, a Gina, a Televisa porque este personaje era para mí”.

Frances concluyó revelando que tiene algunas propuestas donde podríamos verla próximamente; sin embargo, por ahora no puede compartir detalles y seguro lo hará muy pronto.