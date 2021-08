El exitoso estreno del nuevo concurso de talentos de Televisa, El Retador, será desde ahora un parteaguas en la carrera del comediante y cantante cancunense Francisco Puga, quien ganó la disciplina de Imitación y quedó como campeón. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Francisco comparte lo emocionado y feliz que se siente al ver reflejados los 15 años de trayectoria artística con este triunfo.

“Muy emocionado, no me la creo porque fue difícil llegar al programa, pero estoy agradecido con los resultados, el compartir con grandes talentos estuvo increíble”, expresó contento Francisco, quien compartió que cuando salió el casting mandó su video pensando que no quedaría; sin embargo, pasó varios filtros hasta llegar a ser uno de los retadores.

Francisco impresionó a la audiencia y a los jueces con dos números en los que explotó su talento al máximo y su don vocal, ya que en cada canción evocó a casi 10 artistas distintos. En su primera aparición, caracterizado como La Guzmán cantó el tema de Loca con las voces de Vicente Fernández, Gloria Trevi, Armando Manzanero, Paquita la del Barrio, El Buki, Valentín Elizalde, Ana Bárbara y hasta Doña Lucha, mientras que en la reta a muerte para vencer a Pavel Arámbula, quien estaba en el trono como campeón, con el tema Volverte a amar, impactó con las voces de Amanda Miguel, Paulina Rubio, Thalía, Celia Cruz, Shakira y otras más.

“Nací en Cancún y desde niño me gusta hacer imitaciones, llevo 15 años de carrera como cantante y este 20 de agosto cumplo siete años como imitador. Empecé trabajando en hoteles, presenté en algunos lugares mi show de comedia y posteriormente me mudé a Chiapas, donde me sigo presentando, además de otros lugares de la república mexicana”.

Para Francisco Puga, ser campeón de El Retador representa un antes y un después en su carrera artística, ya que estar en televisión nacional y en un proyecto que arrasó en rating el día de su estreno, es para él un gran paso.

“Es un sueño cumplido, es ver el fruto de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, tantos momentos difíciles para poder aferrarme a vivir de esto, que no es fácil, entonces estar en un programa de televisión como este, en Televisa, es algo que siempre quise desde niño, El Retador me dio esta gran oportunidad, creyeron en mí y lo estoy disfrutando mucho, hasta donde el público decida, uno o siete programas estoy contento de compartir mi trabajo en la pantalla”, compartió el actor, quien tiene preparadas grandes sorpresas para el próximo domingo.

“Me gustaría mostrarles otra faceta distinta a las multivoces que hago, imitar a un personaje muy querido por México y Latinoamérica, llevarlos a recordar la nostalgia de la buena música pero será una gran sorpresa que estoy preparando, para que vea la gente que puede esperar en uno de mis espectáculos, compartirles lo que mi mente crea y espero que les guste”, puntualizó el talento cancunense, además reveló que está reinventando su show para poder llevarlo de gira a varios puntos de la república, entre ellos la ciudad que lo vio nacer.