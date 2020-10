México: Frank Di echa la casa por la ventana con “La Culpa”

Cancún.-Es un secreto a voces que la pandemia trajo muchas separaciones sentimentales, y es por esa razón que Frank Di se atrevió a lanzar el tema “La Culpa”, una canción muy sincera de desamor que fusiona diversos géneros con el particular estilo del cantante tijuanense que en exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte los detalles de esta nueva aventura musical.

“Estoy emocionado, feliz, sé que estamos en un momento complicado para el mundo en general, pero estamos también analizando y entendiendo muchas cosas de la vida, estamos sacando el lado filósofo y yo me siento como recién parido con mi nueva canción, quiero mostrarla a todo el mundo y que conozcan mi trabajo, el que viene desempeñando a lo largo de todos estos años, no ha sido fácil pero sí muy satisfactorio ”, compartió orgulloso Frank Di, quien ahora promociona su nuevo sencillo La Culpa.

“Este nuevo sencillo tiene un video que a pesar de la pandemia tratamos de que fuera espectacular, lo hicimos con mucho amor, tiene bailarines, mariachi, reggaetón, vestuario, aventamos la casa por la con la finalidad de que en esta pandemia el público tenga distracciones diferentes a lo que estamos viviendo ”.

La Culpa, un deleita auditivo y visual

El tema La Culpa salió acompañado de un video que muestra lo más bonito de Tijuana, tierra del carismático Frank.

“Trabajamos con todos los cuidados y mucho profesionalismo, se siente muy bonito grabar, regresar a hacer lo que nos gusta y espero que a la gente le guste y conozca a través de mi video, Tijuana, el mariachi, la playa, el desierto quiero aprovechar todo lo que tengo por acá, mi director fue Alan Galaviz y Andrés Chano Guardado se hizo presente en lo musical ”, contó Frank acerca del videoclip de La Culpa, el cual está grabado en algunas partes en la Plaza de Toros de la ciudad, que fusiona interesantes ritmos y una letra llegadora.

“La Culpa, es una canción de desamor, la línea que vengo manejando es como Paquita la del Barrio en hombre, pues también nosotros sufrimos, nos parten el corazón, en este tema hablo de cuando terminas una relación y cada quien cuenta su historia y su verdad. Estas personas que se van de tu vida y regresan en el momento menos indicado, tiene frases súper fuertes como “para olvidarte, tengo que odiarte”, está muy padre ”, descrito.

Con su particular estilo, Frank Di da pasos firmes en su carrera. (Cortesía)

“En La Academia me aventé todos los géneros, me encanta todo pero la verdad es que he buscado un estilo propio en cuanto a los vestuarios, a mi forma de cantar, las letras de las canciones, a lo que quiero comunicar porque al final el día soy diferente a todos, no están acostumbrados a ver a un cantante gordito y no tengo problema con eso, soy una persona que tiene metas y sueños y es el mensaje que quiero dar al público, que los sueños se pueden alcanzar ”.

Por ahora no streamings, Frank Di espera poder presentarse pronto en vivo

“He pensado en los conciertos en streaming pero tengo una filosofía, tenemos que adaptarnos a eso estoy de acuerdo y consciente, pero a veces es complicado competir con artistas consagrados, muchas veces las fechas se juntan con las de Yuri o Alejandro Fernández, de esa talla, entonces debemos cuidar esos detalles y justo eso estoy trabajando, si estoy en contacto con mi gente en redes sociales porque si hago un streaming quiero que esté muy bien planeado, eso sí muero por regresar a los escenarios y no pierdo la esperanza que pueda ser pronto ”, puntualizó.