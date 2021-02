Gabriel Garzón comparte su talento en un divertido taller de títeres, en línea

El hombre que por muchos años dio voz al icónico Topo Gigio y quien ha sido creador de grandes personajes de títeres y marionetas para Chabelo y ahora en Aprende en Casa, compartirá con el público cómo realizar un personaje en un taller que impartirá vía zoom, detalles que el actor comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Es un taller que haremos vía zoom para todos los interesados, el chiste es empezar con cosas básicas para crear muñecos, que conozcan mis técnicas y las apliquen a través de este taller que dura dos horas por semana en el que aprenderán a un robot como primer ejemplo ”, compartió Garzón, quien busca que después de este taller las personas dejen volar su imaginación y crea los personajes que decidan.

“Lo primero es que conozcan los cuerpos geométricos para después poder hacer los patrones y sus propios diseños, dominarlo y que hagan lo que se les pegue la gana, el chiste es que diseñen, dibujen, aprendan y hagan sus propios personajes”.

El hombre que ha creado botargas para muchos programas de la televisión mexicana compartirá todos sus secretos para crear divertidas botargas.

“Los materiales que vamos a usar son hule espuma, ya que son muñecos de guante muy expresivos, posteriormente haremos marionetas de cartón, de fibra de vidrio, de plástico, de látex, cosas más elaboradas. Por ahora con este robot usaremos materiales que se pueden conseguir fácilmente. Van a aprender a cortar el hule espuma, a pintarlo si es necesario, a hacer patrones y muchas cosas más ”, compartió Gabriel, quien se encuentra ubicando los horarios más cómodos para la gente de México y Latinoamérica.

El taller se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero, con duración de dos horas por semana y al término los participantes tendrán un robot bello, que será el patrón básico para posteriormente realizar sus propias creaciones.

“Desde siempre me han gustado los muñecos, comencé haciéndolos de cartón, de unicel, con medias y así fui aprendiendo hace más de 35 años, desde entonces he hecho cientos de personajes, para mí, para comerciales y para programas de televisión como El Club de Gaby, ahí hice a Teo y Dín Dín, El Gallo Huiro en Bandamax, en Derbez en cuando hice un guajolote y un gallo, ahorita está al aire El Ajololisto en las clases en línea de “Aprende en casa”, expresó Gabriel, quien pondrá a trabajar a las nuevas generaciones, siendo una guía para ellos, algo que él no tuvo en el camino.