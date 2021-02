Gabriela Ávila invita al mundo a vivir intensamente con el estreno de Supervivientes al límite

Cancún.- La bella Gaby Ávila presenta todos los jueves, impresionantes casos de personas que han sobrevivido a sucesos inimaginables y agradecen a la vida poder contar su historia. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la conductora de este nuevo proyecto de Tv Azteca, aseguró que después de mirar Supervivientes al límite, el publicó valorará más la vida.

“Estoy bien contenta porque en una situación como la que vive el país en lo que menos piensas es en tener trabajo y yo estoy bien agradecida con la vida el tener mucho trabajo. Arrancamos ya Supervivientes al límite, un proyecto que presenta historias de personas que de viva voz nos cuentan cómo sobrevivieron al momento más difícil de sus vidas y qué pasó después, qué tan conscientes se han vuelto de que la vida puede cambiar de un momento a otro”, refirió Gabriela, quien agradece el aprendizaje que le ha dejado esta nueva aventura.

“Es muy interesante conocer la psicología de una persona que pudo no haberla contado y de qué manera uno puede aprovechar cada minuto de vida que tenemos. Este proyecto llegó a mi vida el año pasado y tengo el gusto de compartir el trabajo con un gran equipo de investigación, es algo diferente a lo que hago en Al Extremo, la idea aquí es que estemos conscientes que a cualquiera nos puede pasar una situación que nos lleve a tomar decisiones radicales, es una invitación a valorar la propia vida”.

Actualmente Gabriela conduce este interesante programa que se transmite los jueves a las 19:30 horas por a+; sin embargo, aseguró que en cualquier momento podría estar de frente a esas personas que recibieron una segunda oportunidad de vida para conocer de cerca su historia.

“Me encantaría conocer de cerca a esas personas, quedarme con su testimonio, involucrarme más, espero que pronto me dejen entrar hasta la cocina, mientras tanto estaré conduciendo Supervivientes al límite, un programa hecho con mucho corazón”, detalló e invitó al público de México y América Latina a contar su caso a través de las redes sociales de Supervivientes al límite.

Uno de sus sueños es desarrollarse como actriz

Conocida y agradecida por su trayectoria como conductora, Gaby Ávila busca una oportunidad para crecer como actriz, ya que es una faceta que le encanta y sueña con cumplir en algún momento de su vida.

“Soy actriz desde hace 20 años pero desde que llegué a México me he dedicado solo a la conducción, pero en Colombia y en Venezuela hice ambas cosas a la par, así que me encantaría, sería prioritario para mi retomar mi carrera de actuación, la conducción no la dejaría pero sí, uno de mis sueños sería hacer alguna telenovela en México, sería muy padre y retomaría mi acento neutro mexicano”, concluyó Ávila.