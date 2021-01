México: Irán Castillo y Germán Bracco regresan al teatro en streaming

Cancún.- Luego de la exitosa temporada que comenzó la obra Habitación 306 de Lalo Mateos en febrero de 2020 y que se vio suspendida por la pandemia, este 2021 la compañía retoma funciones pero vía streaming, con las actuaciones de Irán Castillo y Germán Bracco, quienes revelaron los detalles de este montaje que se llevará a cabo desde el Teatro La Capilla los siguientes tres lunes de enero.

“Habitación 306 es un proyecto que estuvimos presentando el año pasado; en estas fechas estábamos en ensayos, comenzamos en febrero las funciones en el Teatro La Capilla, pero a raíz de la pandemia tuvimos que cancelar, solo hicimos tres en vivo, la intención ahora es retomarlo pero con la situación poco clara que tenemos, optamos por el streaming para que la gente pueda conocer y adentrarse en esta historia” , detalló Eduardo Mateos, productor y director del montaje que trata temas sensibles como la depresión y el suicidio.

Habitación 306 narra la historia de Susana, una madre de familia que llega a un hotel con el objetivo de quitarse la vida, ahí se encuentra a Felipe, quien llegó por la misma situación, ambos comenzarán una charla que los llevará a reflexionar más que en la muerte, en su propia vida y su salvación emocional.

“Me identifico con el personaje como mamá, con el sentimiento y el dolor que puede sentir una madre al tomar la decisión de irse de este mundo y dejar a sus hijos, obviamente no estoy en la misma situación, me gustó mucho hacer este personaje, le pusimos mucho empeño y mucha entrega desde los ensayos. Fue muy triste y frustrante que solo hiciéramos tres funciones pero ahora me siento afortunada de estar retomando esto vía streaming, porque este formato está funcionando bastante bien y es muy atinado, es algo que se va a quedar para gente de otros países pueda disfrutar de una obra de teatro mexicana y visceversa, además estamos retomando para sacarle provecho a todo el trabajo que hicimos previamente” , expresó Irán Castillo, quien da vida a Susana.

Por su parte Germán Bracco asegura que esta obra muestra una realidad para muchos en la actualidad, ya que el encierro y la pandemia en sí han causado crisis emocionales en gran parte de la sociedad.

“Todos llegamos a tener estos momentos en los que llegamos a la pérdida de uno mismo, primero hay que empezar un poco a entender de qué va la depresión, identificarla y reconocerla, esta obra lo que plantea es la empatía, entender y apoyar, tratar de sentirlo en carne propia. Buscamos que se hable del tema, es de esos proyectos que es grato encontrarse en el camino” , dijo el actor quien da vida a Felipe.

Finalmente, el productor asegura que la obra no incita al suicidio, sino todo lo contario.

“Es una obra que nos invita a cuestionarnos las situaciones y nos pone a pensar que siempre hay alternativas válidas para poder resolver los problemas de vida, justo cuando escribí esta historia buscaba compartir ese mensaje, de que la gente pueda explorar su fortaleza y poder identificar cómo podemos tener una reflexión y brindar apoyo a personas con problemas. En estos días el encierro nos tiene en una situación compleja que nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas y esta obra encamina a que busquemos alternativas y no pensar que nada tiene sentido, es una obra propositiva”, puntualizó.

Habitación 306 se presentará los días 11,18 y 25 de enero a las 8:30 de la noche, hora Cdmx, desde el Teatro La Capilla y será transmitida a través de la plataforma de Boletopolis.com