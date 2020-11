México: Bad Wine Up invita a quedarse en casa con el Halloween Urban Fest

Cancún.- Exponentes del género urbano en México se reúnen en un solo escenario para dar vida al Halloween Urban Fest este 7 de noviembre, evento que se transmitirá vía streaming y que cuenta con la participación de grandes talentos como Bad Wine Up, quien platica en exclusiva para novedades los detalles de este encuentro musical.

“Todo este show está hecho con todo el cariño para ustedes, soy una de las artistas que estará participando en el Halloween Urban Fest este 7 de noviembre a las 20:30 de la noche (México, Colombia, Perú) y con transmisión a las 21:30 horas en Nueva York, Chile, Argentina, Costa Rica, Honduras y Los Ángeles, los boletos ya están a la venta a través de e-ticket y que les digo somos talento 100% mexicano como Fano Callejo, Valdovinoz, Mau Moctezuma y muchos otros, estoy muy contenta y emocionada de que podamos gozarla”, detalló Bad Wina Up, quien agradeció volver a un escenario en vivo, aunque no haya público presente, pues sabe que su música llegará a todo el mundo.

“Estaremos completamente en vivo, ustedes podrán vernos desde su casa, cómodos, viéndonos desde su dispositivo preferido y sin ningún problema de riesgo”, expresó la joven cantante, quien asegura es la primera vez que conectará con la gente a través de una pantalla; sin embargo, dijo emocionarle mucho poder hacerlo de esta manera.

“Es la primera vez que todos pasamos por algo como ha sido la pandemia y está increíble poder conectar con la gente a través del streaming, Algo que me emociona mucho es que es una edición de Halloween, habrá muchas sorpresas y un invitado especial que cantará con nosotros para pasarla muy bien, sin duda será un show inolvidable”.

Presentará una canción especial en su carrera

Bad Wine Up debutó en la escena urbana hace un año, a la fecha ha sacado ya dos exitosos sencillos y una de las sorpresas que prepara para el Halloween Urban Fest es presentar una de sus canciones favoritas, con la que logró conectar con el público en sus inicios.

“Presentaré una canción que se llama About you, trata de mi vida personal con mi música y es lo que hizo que conectara la gente con ella. Por ahora llevo sonando dos canciones, sigo trabajando y dándole con todo, tengo varios proyectos por sacar, la música es mi vida y es a lo que me quiero dedicar siempre”, expresó emocionada Bad Wine Up, quien espera conquistar el escenario del Urban Fest y transmitir cada una de sus emociones al ritmo de su música.