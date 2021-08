Amable, sonriente y muy generoso al conversar, así es el gran compositor Horacio Palencia, quien a pesar de ser parte del Salón de la Fama de los compositores latinos, ser nominado en múltiples ocasiones a los Billboard, a los Grammy y a los Premios Lo Nuestro, entre otros, y tener más de mil canciones en los primeros lugares de las listas de popularidad, en voz de los grandes, comparte en exclusiva con Novedades Quintana Roo, el lanzamiento de su nuevo tema, “Una mujer como tú”, con el que pretende reforzar su carrera como cantante y reafirmar el romanticismo que corre por sus venas en cada una de sus composiciones.

“Una mujer como tú es una canción que hice con mucho corazón, con mucho cariño, es como una confesión, un poco fría y cruda pero una realidad que muchas parejas pueden pasar”, compartió Horacio y reveló que este sencillo podría, más adelante, formar parte de un nuevo disco.

“Lo bonito de hacer lo que amas, independientemente del don que tengas, si lo haces con el corazón, con pasión, salen cosas bonitas, y así ha sido mi carrera, desde chico compongo canciones y cada día me gusta más. Estoy dentro del Salón de la Fama, tengo varios premios pero me sigue entusiasmando mucho el hecho de componer canciones, no pienso en los premios o en el dinero que me va a generar, eso llega solo y creo que es lo que me mantiene vigente. Desde el 2008 me dicen que soy el compositor de moda, estamos en el 2021 y me lo siguen diciendo”, refirió.

Palencia compuso su primera canción a los 14 años, desde entonces, todo ha sido éxito en su vida, ha sido interpretado por grandes agrupaciones y sus temas se han vuelto parte de muchas vidas, algo que no ha sido nada fácil.

“Tengo muchos años escribiendo canciones y me ha costado mucho reinventarme, mantenerme vigente porque los gustos van cambiando, la gente cambia, ahora ya no se escucha la misma música que hace 10 años, así que tengo que reinventarme sin perder mi esencia, mi inspiración, mi estilo, algo que veo como un reto, que las emociones y los sentimientos no suenen mecánicos, trillados y prefabricados, el arte para que tenga sentido y conecte con el público tiene que haber sensibilidad e inspiración”.

Cada composición tiene un momento único

“Cuando llego a mi lugar de trabajo, me siento al piano y echo a volar mi imaginación, tengo que sentir lo que estoy haciendo para que la gente lo perciba y que mis canciones puedan conectar con las emociones de la gente. Me he vuelto muy empático, muy sicólogo, escucho historias, me pongo en los zapatos de otros y lo que siento lo convierto en canción. Lo que hago cuando compongo es desconectarme de la realidad, pongo modo avión al teléfono para concentrarme al cien, el rinconcito que tengo en Mazatlán para componer me gusta ventilarlo, que entre el viento, la brisa del mar y que todo fluya. A veces me acompaña una cervecita, un vinito y así se inspira uno mejor”, expresó el hombre que no pierde el piso, que tiene bien claros los valores inculcados por sus padres.

“Me queda muy claro que los artistas nos debemos al público , para mí la gente merece todo mi respeto, fui criado por una familia muy sencilla y humilde, mis papás siempre me enseñaron valores, a no tratar mal ni humillar a nadie, el hecho de ser artista, que la gente me pida fotos y autógrafos me hace sentir bien pero nunca más que nadie, me gusta ser agradecido con la vida y con Dios”, dijo.

Horacio Palencia, deja que la vida lo sorprenda…

“Yo encantado que los artistas nuevos me graben, mi meta en la vida es crear canciones hermosas y que tomen el rumbo debido, me hubiera encantado que me grabara José José, Luis Miguel, pero no es algo que me quite el sueño, de todas maneras yo sigo feliz. Es bonito que como cantautor, mis letras lleguen al público y las cante, quiero ir dejando un buen legado musical”, concluyó dejando un mensaje a la nueva ola de compositores.