Hoy no me puedo levantar, el musical que revive los éxitos del grupo Mecano, llegará hasta el hogar de los televidentes a través de la plataforma Cinépolis Klic el próximo sábado 31 de julio a las 8 de la noche. María León y Yahir serán los encargados de protagonizar esta puesta en escena y aseguran que harán reír, cantar, bailar y llorar a todo el público.

El musical “Hoy no me puedo levantar”, escrito por Nacho y José María Cano retrata la España y la sociedad de los años 80, a través de un grupo de amigos jóvenes que comparten sus sueños y esperanzas en las mesas del Bar 33, el mítico bar madrileño que es testigo del amor, el desamor, el éxito y hasta la pérdida de sí mismo por adicción o por exceso de fama, historias que están inmersas en cada una de las canciones del emblemático grupo Mecano.

Bajo la producción de Alejandro Gou, María León da vida a María y Yahir interpreta a Mario, quienes comparten escenas con Jorge D’alessio como Venancio, Rogelio Suárez como Chakas, María Elisa Gallegos como Patricia, Alma Cero como Malena, Carmen Sarahí como Ana, Carlos Fonseca como Colate y David Carrillo como Guillermo.

En palabras de ambos protagonistas, y del productor Alejandro Gou, “Hoy no me puedo levantar, Hasta siempre”, ha sido la producción teatral en Streaming más completa que el público podrá ver. Donde se cuidó cada uno de los detalles y podrán disfrutar de un bonus track que no forma parte del show presencial.

La transmisión se realizará el próximo 31 de julio a las 20:00 horas por Cinepolis Klic y los accesos se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.