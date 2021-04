Cancún.- Con tablas en la música desde poco más de media década, Humbe cosecha triunfos con su más reciente lanzamiento musical, el cual ha superado sus expectativas y lo mantiene en los primeros lugares e las listas de música en Latinoamérica y en el mundo. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, el joven cantautor comparte su historia, sus triunfos y las sorpresas que tiene para sus seguidores.

Acabo de lanzar el álbum de Entropía y tardó un día en posicionarse como número uno en Latinoamérica y en segundo lugar en todo el mundo en Spotify, sigo procesando y pensando las cosas, todavía no me la creo. Estoy muy emocionado y sé que es por todo el apoyo que me dan los medios de comunicación y mis fans, si no, no estaríamos aquí”, expresó contento Humbe, quien asegura empieza a cosechar lo sembrado desde los inicios de su carrera.

“A pesar de que llevo cinco años en la industria Musical, ha sido poco tiempo el que llevo siendo un poco más reconocido, desde los 16 años he estado experimentando, haciendo prueba y error y creciendo como artista, hoy me siento listo para todo lo que está pasando, muy feliz de que tiene cierto reconocimiento mi álbum y de que están escuchándolo y ya pasó los 30 millones de views en Spotify, es un disco al que le puse mucha dedicación, me enfoqué a que fueran once canciones que muevan las emociones del público”.

Entropía es el nombre del nuevo disco de Humbe, el cual está hecho con el corazón y pensado para todos los gustos musicales.

“Quise hacer un álbum para todos y creo que lo logré. Tiene una esencia muy propia que en verdad transmite cada que comienza una canción, entras en otra dimensión con cada una de ellas, vibras más fuerte, es un álbum que brilla por sí solo y hace que la gente se enamore de él al escucharlo. Entropía tiene sentimientos de todo tipo, habla del desamor, de la vida, de tristeza, del enojo, de la entropía literalmente que es caos y evolución”.

Cada una de las letras de este disco fueron escritas por Humbe, quien aseguró aprendió a producir y aplicar todos sus conocimientos en este proyecto, lo que le da más valor al proyecto. Humbe también ha dejado en libertad su sensibilidad para escribir más canciones.

Un antes y un después en la carrera de Humbe

“Ya comencé a trabajar en nueva música, y espero que este no sea el único álbum de este año. Definitivamente hay un antes y un después, es increíble la cantidad de mejoras, ha sido un cambio grande que he tenido desde que comencé con mi carrera hasta el día de hoy, por toda la preparación que he tenido y que fui adquiriendo con el tiempo, por la dedicación que le pongo a mi música, en verdad me tomo esto como mi plan de vida y es algo que me encanta”, refirió Humbe, quien está consciente que ahora más que nunca debe trabajar mucho más.